Ovacık'ta 145 santimetreyi aşan kar altında hayat kurtaran müdahale

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 145 cm'i aşan kar altında kalan 87 yaşındaki H.T., 112 ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle Ovacık Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:51
Ovacık'ta 145 santimetreyi aşan kar altında hayat kurtaran müdahale

Ovacık'ta 145 santimetreyi aşan kar altında hayat kurtaran müdahale

Paşadüzü köyünde 87 yaşındaki hasta zorlu koşullarda kurtarıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığının 145 santimetreyi aştığı bölgede, Paşadüzü köyünde rahatsızlanan 87 yaşındaki H.T. için sabah saatlerinde gelen acil çağrı ekipleri alarma geçirdi.

Hastanın daha önce kalp, tansiyon ve KOAH rahatsızlıkları bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil ekipleri, zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yaklaşık iki saat süren özverili bir çalışmayla olay yerine ulaştı.

Ekipler olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirerek nefes darlığı şikayeti bulunan hastayı stabilize etti. Ardından hasta, ileri tetkik ve tedavi için Ovacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun kar ve güç koşullara rağmen yapılan müdahale, bölgedeki acil ekiplerinin koordineli çalışmasıyla başarıyla sonuçlandı.

TUNCELİ'NİN OVACIK İLÇESİNDE RAHATSIZLANAN 87 YAŞINDAKİ HASTA, EKİPLERİN YAKLAŞIK 2 SAATLİK...

TUNCELİ'NİN OVACIK İLÇESİNDE RAHATSIZLANAN 87 YAŞINDAKİ HASTA, EKİPLERİN YAKLAŞIK 2 SAATLİK ÇALIŞMASIYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI.

TUNCELİ'NİN OVACIK İLÇESİNDE RAHATSIZLANAN 87 YAŞINDAKİ HASTA, EKİPLERİN YAKLAŞIK 2 SAATLİK...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji'nden Gazeteciler Günü Sergisi
2
Aydın'da Geleneksel Ev Ekmeği: Nurgüzel Yılmaz'ın Başarı Hikayesi
3
Munzur Dağları'nda Şamualar Karla Kaplı Zirvelerde Görüntülendi
4
Nilüfer Belediyesi'nden Yarıyıl Hediyesi: Çocuklara Atölye, Oyun ve Sinema Etkinlikleri
5
Beylikova Barajı'nda Kış Su Depolama Çalışmaları: Hedef 15 Milyon m³
6
Ereğli’de kurt sürüsü şehir merkezine yakın görüldü
7
Bilecik’te Başkan Subaşı Evlere Sıcak Yemek Dağıttı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları