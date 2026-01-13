Ovacık'ta 145 santimetreyi aşan kar altında hayat kurtaran müdahale

Paşadüzü köyünde 87 yaşındaki hasta zorlu koşullarda kurtarıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığının 145 santimetreyi aştığı bölgede, Paşadüzü köyünde rahatsızlanan 87 yaşındaki H.T. için sabah saatlerinde gelen acil çağrı ekipleri alarma geçirdi.

Hastanın daha önce kalp, tansiyon ve KOAH rahatsızlıkları bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil ekipleri, zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yaklaşık iki saat süren özverili bir çalışmayla olay yerine ulaştı.

Ekipler olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirerek nefes darlığı şikayeti bulunan hastayı stabilize etti. Ardından hasta, ileri tetkik ve tedavi için Ovacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun kar ve güç koşullara rağmen yapılan müdahale, bölgedeki acil ekiplerinin koordineli çalışmasıyla başarıyla sonuçlandı.

