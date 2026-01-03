DOLAR
Özlem Takuçin: Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çit Baskıyı Geleceğe Taşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesine sahip Özlem Takuçin, Elazığ’a özgü çit baskı sanatını 12 yıldır öğretiyor ve farklı ürünlere taşıyarak gelecek kuşaklara aktarıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:57
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçı belgesine sahip olan Özlem Takuçin, Elazığ’a özgü çit baskı geleneğini yaşatıyor ve yaygınlaştırıyor. Takuçin, hem eğitmenlik hem de tanıtım çalışmalarıyla bu sanatın gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

Sanatını Öğretiyor ve Tanıtıyor

Elazığ Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan Takuçin, çit baskı sanatına yaklaşık 12 yıldır emek veriyor. Geleneksel olarak seccade ve sofra bezlerinde kullanılan çit baskıyı günümüzde çanta, fular, jüt kumaş ve havlu gibi farklı ürünlere taşıyarak günlük yaşamın parçası haline getirdi.

Çit baskının kökenini ve bölgesel adlandırmalarını anlatan Takuçin, bu sanatın Elazığ’da yazmalara verilen 'çit' adından geldiğini ve Tokat’ta tahta baskı, Kastamonu’da taş baskı olarak bilinen benzer tekniklerle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Çit baskıyı tanıtmak amacıyla Kültür Yolu Festivalleri ve Yaşayan Miras Festivalleri gibi etkinliklerde Elazığ’ı temsil eden Takuçin, bugüne kadar çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini belirtti. Ayrıca, geleneksel sanatların yaşatılması için sağladığı imkan ve çalışma alanları nedeniyle Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar’a teşekkür etti.

Geleceğe Aktarma ve Eğitim Çabaları

Takuçin, süreci ve hedeflerini şöyle özetledi: "Elazığ Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapıyorum. Çit baskı ustasıyım ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçı belgesi aldım. Yaklaşık 12 yıldır bu işi severek yapıyorum... Harput’un kendine has bir değeri olduğu için bu sanatı yaşatmaktan gurur duyuyorum."

Bugün çit baskıyı uygulayabilecek 11-12 usta öğrencim olduğunu söyleyen Takuçin, maddi getirisi sınırlı olduğu için alana yönelmenin zor olduğunu, ancak sanatın "paradan önce gönülden sevilmesi gerektiğini" vurguladı. Takuçin, "şu an bu mirası sürdürebilecek yaklaşık 10 öğrencim var" diyerek, sanatını onlara devredip yaşatmayı amaçladığını ifade etti.

