Palandöken'de Buz Tırmanışı: Mustafa Tekin Ice Parkı Adrenalin Sunuyor

Erzurum Palandöken Kayak Merkezindeki buz tırmanış duvarı, kayak pistinin hemen yanı başında konumlanıyor ve erişiminin kolay olmasıyla öne çıkıyor.

Parkın özellikleri

Palandöken, sadece muhteşem kayak pistleriyle değil, kar üzerinde sunulan farklı ve heyecan verici aktivitelerle de biliniyor. Tırmanış Antrenörü Yıldırım Beyazıt Öztürk, park hakkında şunları söyledi:

"Buz parkı, eğitim ve tırmanış amacıyla verimli şekilde kullanılabilir. Aynı anda 30 kişiye tırmanma imkânı veriyor. Diğer buz tırmanışı alanlarının olduğu yerlere nazaran Palandöken’deki buz parkuruna çok rahat ulaşılabiliyor. Her yıl şubat ayında burada festival yapıyoruz. Kayak pistinin hemen yanında olduğu için insanlar kayak yapmanın yanı sıra buza tırmanabilir"

Türkiye'nin ulaşımı en kolay buz duvarı

Tırmanış sporcusu Yusuf Sadi Özbayraktar, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken’in 2 bin 200 metre rakımındaki güney pistinde oluşturulan yapay Mustafa Tekin Buz Parkı’nın Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığını ve inanılmaz deneyimler yaşadıklarını dile getirdi.

Rota ve güvenlik

"Buz dağı" şeklindeki parkta, rotalarını belirleyen sporcular ilk tırmanışlarını gerçekleştirebiliyor. Ice Park, bu özelliğiyle aynı anda hem kayak yapma hem de kayak yaparken buz duvarına tırmanma imkânı sunuyor. Buz tırmanış duvarında tırmanış için Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciği onayından geçildikten sonra tırmanış gerçekleştirilebiliyor; onaydan geçmeyenler için uzman emniyetçi temin edilerek ücret karşılığında tırmanış yapılabiliyor.

Boyutlar ve etkinlikler

Metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları arasında yapılan tırmanışlar görsel açıdan etkileyici anlar sunuyor. 20 metre yüksekliğinde, 150 metre enindeki ilk yapay buz tırmanış duvarı, rota açılışından bu yana çeşitli organizasyonlara ve sporseverlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ BULUNAN BUZ TIRMANIŞ DUVARI, ADRENALİN TUTKUNLARINI BEKLİYOR.