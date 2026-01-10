Palandöken'de Gazeteciler 10 Ocak'ı Zirvede Kutladı

Erzurum’da medya mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Palandöken’in zirvesinde bir araya geldi.

Etkinlikte eğlence ve yarışma

Palandöken Belediyesi ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte medya mensupları gönüllerince eğlendi. Programda kızak yarışı gerçekleştirildi; ilk üçe girenlere kupa ve hediyeler verildi. Etkinlikte ayrıca sucuk ekmek ve ayran ikramı yapıldı, kar üzerinde halaylar çekildi.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, gazetecilik mesleğinin büyük sorumluluklar gerektirdiğini ifade ederek, "Bugün burada DAGC ile birlikte gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlamak için böyle bir programda bir araya geldik. Palandöken’in muhteşem güzelliğinde geleneksel kızak pistimizde gazetecilerle bir araya gelerek, onlarla güzel bir gün geçirmeyi arzu ettik. Palandöken Belediyemize ait bu tesisimizi tüm vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Tüm vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte burada ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ise, "Bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü’nün burada bir bayram havasında kutlanıyor olması çok önemli. Sahada gördüğümüz gazetecileri bugün pistte görmek çok kıymetli. DAGC yönetimini ve Palandöken Belediye Başkanlığımızı kutluyorum" dedi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez konuşmasında, 10 Ocak’ın sadece bir kutlama, dayanışma günü olduğunu ifade ederek, "Bölgemizde zor bir coğrafyada, zor şartlar altında görev yapan meslektaşlarımızı bugün alışılagelmiş bir törenden ziyade geleneksel kızak yarışmasında farklı bir etkinlikte bir araya getirmek istedik. Medyanın sorunlarının tartışıldığı bir ortamdan uzak, meslektaşlarımızın gönüllerince eğlenebileceği bir etkinlik olsun istedik. Katılımlarından dolayı tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Palandöken Belediyemize etkinliğin gerçekleşmesindeki desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Ödüller ve katılım belgeleri

Yarışma sonunda dereceye giren gazetecilere kupaları Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez tarafından verildi. Programda ayrıca etkinliğe katılan tüm gazetecilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

