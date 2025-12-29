DOLAR
Pamukova'da Yarı Çıplak Kar Banyosu

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Sarı, yağan karın keyfini yarı çıplak şekilde kar banyosu yaparak çıkardı; anları cep telefonuyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:10
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yağan karın keyifli anları kamerada

Sakarya’nın Pamukova ilçesi yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, Kemaliye Mahallesi sakini Yılmaz Sarı yağan karın tadını yarı çıplak halde çıkardı.

Sarı, çocuklar gibi eğlenerek kendini karların üzerine attı ve kar banyosu yaptığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntüler, kar yağışı sonrasında ilçede yaşanan neşeli anlardan biri olarak sosyal medyada ilgi çekti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

