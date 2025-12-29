Pamukova'da Yarı Çıplak Kar Banyosu

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yağan karın keyifli anları kamerada

Sakarya’nın Pamukova ilçesi yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, Kemaliye Mahallesi sakini Yılmaz Sarı yağan karın tadını yarı çıplak halde çıkardı.

Sarı, çocuklar gibi eğlenerek kendini karların üzerine attı ve kar banyosu yaptığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntüler, kar yağışı sonrasında ilçede yaşanan neşeli anlardan biri olarak sosyal medyada ilgi çekti.

