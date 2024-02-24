Pas görüntüsünden sonsuza kadar kurtulmanızı sağlayacak temizlik tüyosu! Silgi gibi siliyor

İnatçı pas lekelerinden kurtulmak için pek çok ilan üretilirken masraflı ve zararlı olabilecek etkileri vardır. Pas lekeleri eşyaların yanı sıra kıyafetlerde, masalarda, duş kabininde ve tuvalette de görülen bir durumdur. Eşyaların tahriş edilmesine ve çabuk yıpranmalarına neden olurken paslarda kurtulmak için yöntemler araştırılıyor. İşte paslardan kurtulmanın en pratif yöntemleri...



PASLARDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

-Metal yüzeylerin yıkandıktan sonra kurulanması

-Nemli bir iklimde yaşam sürülüyorsa o yerin havalandırılması

-Metal alüminyum ve paslanmaz çelik kullanılması

-Paslı yerlere limon tercih edilir

-Beyaz sirke çözümü

-Amonyak ve karbonat uygulanır

-Limon ve tuz yöntemi.





Yukarıda saydığımız yöntemler doğal ve sağlığa zararı olmaz. Pas lekelerinden kurtulmak için öncelikli metal yüzeye sahip olunurken eşyaların iyice kurutulasına özen gösterilir. İyice kurutulmayan yüzeylerde ise hızlı oksitlenmeler yaşanır. Eşyaların kısa ömürlü olmalarını sağlarken boyalı olan metal eşyaların daha uzun ömürlü olmasıyla oksitlenir.

Nemin fazla olduğu yerlerde ise paslanma hızlıca gerçekleşir. Evlerin iyice havalandırılması başlıca önerilerdendir. Özellikle kıyafetlerdeki metallerden ötürü paslar için limon tercih edilen yöntem olurken limon paslı yere sıkıldığında iyice emilmesi görülür. En az limon kadar etkili olan diğer yöntem ise beyaz sirkedir. Beyaz sirke ve karbonat eklenerek kuruması sağlanır devamında ise suyla yıkanarak temizlenir.

