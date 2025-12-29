Patnos Belediyesi 7/24 karla mücadeleyle ulaşımı rahatlatıyor

Patnos’ta etkili olan kar yağışının ardından Patnos Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ana arterler öncelikli, iş makineleri sahada

Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle ilçe genelindeki ana yolların ulaşıma açık tutulması amacıyla iş makineleriyle yapılan müdahaleler hız kesmeden devam ediyor.

Şehir merkezinde yaya ve araç güvenliği

Şehir merkezinde yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanması için kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının 7/24 esasına göre sürdürüldüğünü ve ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

Belediye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde ilçe genelinde ulaşım büyük ölçüde rahatlatılırken, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edeceği bildirildi. Vatandaşlardan buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve gerekli olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları istendi.

PATNOS BELEDİYESİ’NDEN KARLA MÜCADELEDE YOĞUN MESAİ