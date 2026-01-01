DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.771.909,58 -0,17%

Patnos’ta Kar Hayatı Durdurdu: Merkezde Kar 60 Santimetreyi Buldu

Patnos'ta dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı şehir merkezinde yer yer 60 santimetreye ulaşırken ulaşım aksadı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:46
Patnos’ta Kar Hayatı Durdurdu: Merkezde Kar 60 Santimetreyi Buldu

Patnos’ta Kar Hayatı Durdurdu

Yoğun yağış sonrası ulaşım aksadı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ilçede hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Aralıksız devam eden yağışla birlikte şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Kısa sürede cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, günlük yaşamda kesintiler yaşandı.

Ulaşımda aksamalar meydana geldi; sürücüler ve vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı. Cadde ve sokaklarda biriken kar, trafik akışını olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önlerinde biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Bu çalışmalar, sokakların açılmasına yönelik ilk adımları oluşturdu.

Yetkililer, özellikle buzlanma ve zorlu hava koşullarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırırken, karla mücadele ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE DÜN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, İLÇEDE...

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE DÜN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, İLÇEDE HAYATI ADETA DURMA NOKTASINA GETİRDİ.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE DÜN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, İLÇEDE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt Belediyesi Karla Mücadelesini Aralıksız Sürdürüyor
2
Kozan'da İlk Kar Sevinci: Adanalı Çocuklar İlk Kez Kar Gördü
3
Tokat'ta Yeni Yılın İlk Karı: Sokaklar Beyaza Büründü
4
Samsun'da 42 Yıllık Türkçe Öğretmenine Duygusal Veda
5
Amasya'da Kardeşler Arabanın Arkasına Kızak Bağlayıp Yeni Yılı Karla Kutladı
6
Artvin'de Çığ Faciası: Ardanuç'ta Kayıp Çobanlar İçin Arama Sürüyor
7
Battalgazi Belediyesi Gece Boyu Karla Mücadelede Sahadaydı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları