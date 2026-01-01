Patnos’ta Kar Hayatı Durdurdu: Merkezde Kar 60 Santimetreyi Buldu

Patnos’ta Kar Hayatı Durdurdu

Yoğun yağış sonrası ulaşım aksadı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ilçede hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Aralıksız devam eden yağışla birlikte şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Kısa sürede cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, günlük yaşamda kesintiler yaşandı.

Ulaşımda aksamalar meydana geldi; sürücüler ve vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı. Cadde ve sokaklarda biriken kar, trafik akışını olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önlerinde biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Bu çalışmalar, sokakların açılmasına yönelik ilk adımları oluşturdu.

Yetkililer, özellikle buzlanma ve zorlu hava koşullarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırırken, karla mücadele ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE DÜN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, İLÇEDE HAYATI ADETA DURMA NOKTASINA GETİRDİ.