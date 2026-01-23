Patnos'ta Kar Yeniden Etkili: Köy Yolları İçin Uyarı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dün akşamdan itibaren başlayan kar yağışı sabah saatlerinde yoğunlaştı; yetkililer ekipleri hazır bekletiyor, sürücüler tedbirli olmalı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:45
Patnos'ta kar yağışı yeniden etkisini gösterdi

Meteoroloji uyarısı ve yerel önlemler

Ağrı’nın Patnos ilçesinde hem ilçe merkezinde hem de yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı tekrar kendini göstermeye başladı.

Meteoroloji verilerine göre, dün akşam saatlerinden itibaren belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırarak devam etti.

Özellikle köy yolları ve ilçe içindeki mahallelerde artan kar kalınlığı nedeniyle vatandaşların ve araç sürücülerinin hareket ederken daha temkinli olmaları gerektiği vurgulandı.

Yoğun yağış, yolların kayganlaşmasına neden olduğu için, trafikte seyreden araçların hızlarını düşürmeleri ve yayaların daha dikkatli bir şekilde hareket etmeleri tavsiye edildi.

Yetkililer, ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı her türlü müdahalenin hızlıca yapılabilmesi için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti.

