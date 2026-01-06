Patnos'ta Yaban Domuzları Şehir Merkezine İndi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Selahaddin Eyyübi Mahallesi Kanuni Caddesi'nde aç kalan yaban domuzlarının şehir merkezine indiği anlar cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:38
Ağrı'nın Patnos ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler yaban domuzlarının şehir merkezine indiğini ortaya koydu.

Görüntülerde, aç kalan yaban domuzlarının ilçenin ana caddelerinde dolaştığı görülüyor. Vatandaşların paylaştığı bilgilere göre, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları yaban hayatını olumsuz etkiledi.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan domuzların besin arayışıyla yerleşim alanlarına kadar indiği belirtiliyor. Cadde ve sokaklarda görülen hayvanların varlığı, bölge halkında hem şaşkınlık hem de güvenlik endişesi oluşturdu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

