Patnos'ta Yaban Domuzları Şehir Merkezine İndi

Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde cep telefonu görüntüleri

Ağrı'nın Patnos ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler yaban domuzlarının şehir merkezine indiğini ortaya koydu.

Görüntülerde, aç kalan yaban domuzlarının ilçenin ana caddelerinde dolaştığı görülüyor. Vatandaşların paylaştığı bilgilere göre, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları yaban hayatını olumsuz etkiledi.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan domuzların besin arayışıyla yerleşim alanlarına kadar indiği belirtiliyor. Cadde ve sokaklarda görülen hayvanların varlığı, bölge halkında hem şaşkınlık hem de güvenlik endişesi oluşturdu.

