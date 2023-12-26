Pazar gününe dikkat! Yılbaşından önce yanıbaşımızda bitecek: Onlarca ilde aynı anda...

Hazırlanın: Kar yağışı, Perşembe günü itibariyle soğuk havayla birleşerek İstanbul'un kapısına dayanıyor! 21 Aralık 2023'te başlayan yoğun yağmur, Marmara'yı sardı. Vatandaşlar zorlu hava koşullarında mücadele ediyor. Meteoroloji, Batı Karadeniz için sel uyarısı yaparak birçok il için tehlike sinyali verdi. Öğrenciler ve veliler, Pazar gününe kadar süreceği öngörülen yüksek kar yağışıyla okulların yılbaşından önce tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Hava durumu tahminlerine göre, Perşembe günü başlayan şiddetli sağanak yağış Batı Karadeniz'de etkisini artırırken, Marmara bölgesindeki yağışlar Pazar gününe kadar devam edecek. Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan yağış, kar ve karla karışık yağmur olarak ortaya çıktı. Doğu Anadolu'da Erzincan, Erzurum ve Kars çevresinde ise kar bekleniyor. Meteoroloji'nin açıkladığı hava durumu raporunda birçok il için alarm durumu var. İstanbul'a kar yağışı ne zaman başlayacak? Hadi birlikte hava durumu detaylarına göz atalım.

MARMARA

Balıkesir'in batısından Çanakkale'nin güney ilçelerine kadar olan bölgelerde yarından itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis gözlemlenebilir.

Edirne'nin atmosferinde termometreler sıfırın altına düşerek 0 dereceyi gösterirken, en yüksek sıcaklık 12 dereceye ulaşıyor. İstanbul'da hava durumu 5°C ile 13°C arasında değişirken, gökyüzü parçalı ve az bulutlu. Kırklareli'nde ise termometreler 3 dereceyi gösterirken, az bulutlu bir hava hakim ve en yüksek sıcaklık 14 derece olarak öngörülüyor. Kocaeli'nde ise hava durumu parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünü işaret ediyor, sıcaklık ise 5 ila 17 derece arasında değişiyor.





EGE

Ege Bölgesi'nde hava durumu, az bulutlu olarak başlıyor ve zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu bir seyre bürünüyor. Yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla, Aydın geneli ve İzmir'in batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde ise yer yer pus ve sis olayları yaşanabilir.

Afyonkarahisar'ın atmosferinde termometreler sıfırın altına düşerek -1 dereceye kadar inerken, gün içinde en yüksek sıcaklık 12 derece olarak ölçülüyor. Denizli'de ise hava durumu parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünü yansıtıyor; sıcaklık 5 ila 17 derece arasında değişiyor. İzmir'de ise termometreler 8 derece ile 18 derece arasında gidip gelirken, gökyüzü öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa dönüşüyor. Muğla'nın hava durumu ise az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi'nde hava durumu parçalı ve az bulutlu olarak geçiyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadiseleri bekleniyor.

Adana'nın atmosferinde termometreler 6 derece ile 20 derece arasında gidip gelirken, gökyüzü az bulutlu bir manzara sunuyor. Antalya'nın sıcaklık skalası ise 11 derece ile 20 derece arasında değişirken, az bulutlu bir hava bekleniyor. Hatay'da ise termometreler 6 derece ile 15 derece arasında salınıyor; az bulutlu bir gökyüzü atmosferi süslüyor. Mersin'de ise sıcaklık 11 derece ile 20 derece arasında değişirken, az bulutlu bir hava durumu hakim.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi'nde hava durumu az bulutlu olarak tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadiseleri bekleniyor.

Ankara, termometrelerin -1 derece ile 11 derece arasında değiştiği soğuk bir gün geçirirken, gökyüzü az bulutlu bir atmosfer sunuyor. Eskişehir'de ise sıcaklık -1 derece ile 9 derece arasında salınıyor ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Konya'da -1 derece ile 10 derece arasında değişen sıcaklık, az bulutlu bir hava durumunu beraberinde getirirken, Sivas'ta ise termometreler -3 derece ile 9 derece arasında gidip gelirken, gökyüzü az bulutlu bir atmosferle örtülü.





BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz Bölgesi'nde hava durumu parçalı ve az bulutlu olarak öne çıkıyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadiseleri bekleniyor.

Bolu'nun soğuk kış gününde termometreler -1 derece ile 11 derece arasında salınıyor; parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü bu dingin atmosferi süslüyor. Düzce'de ise sıcaklık 2 derece ile 17 derece arasında değişiyor, gökyüzünde parçalı ve az bulutlu bir manzara hakim. Kastamonu'nun soğuk havasında -1 derece ile 10 derece arasında gidip gelen sıcaklık, parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle birleşiyor. Zonguldak'ta ise termometreler 5 derece ile 15 derece arasında gidip gelirken, parçalı ve az bulutlu bir atmosfer şehre eşlik ediyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava durumu parçalı ve az bulutlu geçiş gösteriyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadiseleri bekleniyor.

Artvin'in buzlu havasında termometreler 1 derece ile 9 derece arasında salınıyor, gökyüzünde parçalı ve az bulutlu bir manzara hüküm sürüyor. Samsun'un ılıman ikliminde sıcaklık 8 derece ile 17 derece arasında gidip geliyor, parçalı ve az bulutlu bir atmosfer kente eşlik ediyor. Tokat'ın serin günlerinde sıcaklık 0 derece ile 11 derece arasında değişiyor, parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü şehre huzur veriyor. Trabzon'un sıcak atmosferinde termometreler 7 derece ile 14 derece arasında gidip gelirken, parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü kenti kuşatıyor.

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava durumu parçalı ve az bulutlu geçiş gösteriyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadiseleri bekleniyor.

Erzurum'un buz gibi havasında termometreler -9 derece ile 4 derece arasında salınıyor, gökyüzünde parçalı ve az bulutlu bir manzara hakim. Kars'ın soğuk günlerinde sıcaklık -10 derece ile 3 derece arasında değişiyor, parçalı ve az bulutlu bir atmosfer kenti sarhoş ediyor. Malatya'nın ılıman günlerinde sıcaklık 0 derece ile 7 derece arasında gidip geliyor, parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü şehre sakinlik katıyor. Van'ın serin atmosferinde termometreler -7 derece ile 5 derece arasında gidip geliyor, parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü kenti kucaklıyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava durumu az bulutlu olarak tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır'ın soğuk günlerinde sıcaklık -2 derece ile 10 derece arasında seyrediyor, gökyüzünde az bulutlu bir atmosfer hakim. Gaziantep'in ılıman havasında termometreler 3 derece ile 12 derece arasında gidip geliyor, az bulutlu bir gökyüzü şehri sarmış durumda. Mardin'in serin günlerinde sıcaklık 3 derece ile 11 derece arasında değişiyor, az bulutlu bir gökyüzü kenti sakin bir atmosfere bürüyor. Şanlıurfa'nın hafif serin günlerinde termometreler 4 derece ile 14 derece arasında salınıyor, az bulutlu bir gökyüzü şehre huzur katıyor.

İSTANBUL'A BU HAFTA KAR YAĞIŞI VAR MI?

İstanbul'da Perşembe günü başlaması beklenen sağanak yağışın Pazar gününe kadar devam edeceği ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiği belirtiliyor.

OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

Bu hafta yaşanması muhtemel kar yağışı sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Henüz valiliklerden tatil ile ilgili duyurular gelmedi.