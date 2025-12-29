DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Pazaryeri Belediyesi Karla Mücadeleye Hızla Başladı

Bilecik Pazaryeri'de etkili kar yağışı sonrası Pazaryeri Belediyesi ekipleri ana arterlerde yoğun tuzlama yaparak ulaşımı güvence altına almaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:57
Pazaryeri Belediyesi Karla Mücadeleye Hızla Başladı

Pazaryeri Belediyesi Karla Mücadeleye Hızla Başladı

Ekipler Cadde ve Sokaklarda Tuzlama Yapıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde etkili olan kar yağışı ardından Pazaryeri Belediyesi ekipleri sahaya indi. Amaç, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmesini önlemek.

Belediye ekipleri, kar yağışının başlamasıyla hızla organize olarak ilçe genelinde, özellikle ana arterler olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğun tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların ulaşımda aksama yaşanmaması ve buzlanma riskinin önüne geçilmesi için gece saatlerine kadar sürdüğü, sabah saatlerinde ise kontrollerle destekleneceği bildirildi.

Ekipler, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı teyakkuz halinde tutuluyor; vatandaşlardan da özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise uygulamanın sürdüğünü vurgulayarak; "Ekiplerimiz kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya indi. Tuzlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Telefonum 7/24 açık, yeter ki kar yağsın. Vatandaşlarımızın güvenliği için biz uyumasak da olur" dedi.

KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE PAZARYERİ BELEDİYESİ SAHAYA İNDİ

KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE PAZARYERİ BELEDİYESİ SAHAYA İNDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İç Moğolistan'da "Deve Süper Ligi"nde Binlerce Deve
2
500 Bin Sosyal Konut Projesi: İlk Kura Adıyaman’da Çekildi
3
Elazığ Harput'ta Dronla Kar Manzarası: İzlanda ve Norveç'i Aratmadı
4
Batman’da Lapa Lapa Kar Coşkusu: Vatandaşlar Sokağa Döküldü
5
Siirt'te Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada
6
Rize Yağlıtaş’ta İstinat Duvarı Çöktü: Asri Mezarlık Yolu Ulaşıma Kapandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı