Pazaryeri Belediyesi Karla Mücadeleye Hızla Başladı

Ekipler Cadde ve Sokaklarda Tuzlama Yapıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde etkili olan kar yağışı ardından Pazaryeri Belediyesi ekipleri sahaya indi. Amaç, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmesini önlemek.

Belediye ekipleri, kar yağışının başlamasıyla hızla organize olarak ilçe genelinde, özellikle ana arterler olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğun tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların ulaşımda aksama yaşanmaması ve buzlanma riskinin önüne geçilmesi için gece saatlerine kadar sürdüğü, sabah saatlerinde ise kontrollerle destekleneceği bildirildi.

Ekipler, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı teyakkuz halinde tutuluyor; vatandaşlardan da özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise uygulamanın sürdüğünü vurgulayarak; "Ekiplerimiz kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya indi. Tuzlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Telefonum 7/24 açık, yeter ki kar yağsın. Vatandaşlarımızın güvenliği için biz uyumasak da olur" dedi.

