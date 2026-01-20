Pazaryeri'nde Üreticilere Tarımsal Bilgilendirme Toplantıları

Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından köy ve mahallelerde üreticilere yönelik kapsamlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılar, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin güncel bilgiye erişiminin sağlanması amaçlarıyla düzenlendi.

Toplantılarda Ele Alınan Konular

Toplantılarda üreticilere tarımsal destekleme programları, başvuru süreçleri, bitkisel hastalıklar ve bu hastalıklarla etkili mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Uzman personel, uygulamaya dönük öneriler ve pratik bilgiler paylaştı.

Çiftçiler, sahada karşılaştıkları sorunları doğrudan yetkililere iletme imkânı buldu; uzmanlar ise bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sundu. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantılarda, doğru ve güncel bilginin zamanında ulaştırılmasının önemi vurgulandı.

Sürecin Devamlılığı ve Amaç

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilgilendirme çalışmalarının tarımda verimliliğin artırılması, bilinçli üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklerden en etkin şekilde yararlanmasının sağlanması amacıyla devam edeceğini belirtti.

PAZARYERİ’NDE ÜRETİCİYE TARIMSAL BİLGİLENDİRME