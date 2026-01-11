Pendik’te Güneş Enerjili Kapalı Semt Pazarı Acil Durum Toplanma Merkezi Olacak

Yayalar Mahallesi’ndeki modern pazar, enerji üretiyor ve komşu spor kompleksini de besliyor

Pendik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yayalar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretirken afet durumlarında Acil Durum Toplanma Merkezi olarak da hizmet verecek. Pazar, hem mahalle sakinleri hem de esnaf için modern ve konforlu bir alışveriş alanı sunuyor.

Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde inşa edilen ve toplam 1343 metrekare inşaat alanına sahip pazar alanı, diğer kapalı pazar alanlarından farklı olarak çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretecek şekilde tasarlandı. Üretilen enerjiyle pazarın elektrik ihtiyacının yanı sıra bitişiğindeki Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksinin elektrik ihtiyacı da karşılanıyor.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, pazar alanında incelemelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Yayalar Mahallesi’nde sabit pazar kurulmasıyla ilgili çok ciddi bir talep vardı. Biz de modern, kapalı ve her yönüyle donanımlı bir semt pazarını hazır hale getirmiş olduk. Burası aynı zamanda altyapısıyla afetlerde toplanma alanı olarak kullanılabilecek. Çatısındaki güneş panelleriyle enerjisini kendi üreten bu pazar, hem buranın hem de yanındaki spor tesisimizin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Mahalle sakinlerimiz ve esnafımız için sağlıklı, nezih ve konforlu bir alışveriş alanı oluşturduk".

PENDİK BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN YAYALAR MAHALLESİ KAPALI SEMT PAZARI, GÜNEŞ ENERJİSİYLE KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİRKEN AFET DURUMLARINDA ACİL DURUM TOPLANMA MERKEZİ OLARAK HİZMET VERECEK. ÜRETİLEN ENERJİYLE PAZAR ALANININ YANI SIRA BUSENAZ SÜRMENELİ SPOR KOMPLEKSİ'NİN DE ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANIYOR.