Perre Antik Kenti Karla Beyaz Örtüye Büründü — Adıyaman’da Eşsiz Manzara

Perre Antik Kenti Karla Beyaz Örtüye Büründü

Kommagene mirası, Adıyaman’daki karla yeni bir estetik kazandı

Kommagene Uygarlığı’nın 5 büyük kentinden biri olarak bilinen Perre Antik Kenti, Adıyaman’da etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünerek eşsiz bir manzaraya sahne oldu.

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alan antik kent, kar örtüsünün altında adeta büyüleyici bir atmosfere kavuştu.

Kentte birkaç gündür aralıklarla süren kar yağışı, il merkezinde yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken kırsal bölgelerde ise 20-25 santimetreyi buldu. Yağış sonrası düşen sıcaklıklar kar örtüsünün bazı noktalarda kalınlaşmasına yol açtı ve Perre’de ortaya çıkan görüntüler görenleri hayran bıraktı.

Kayalara oyulu mezar yapıları, tarihi taş yolları ve kalıntılar, karla birlikte daha da belirginleşerek antik kentin siluetini vurguladı. Oluşan beyaz peyzaj, tarihle doğanın buluştuğu nadir karelerden birini ortaya koydu.

Kar yağışının ardından oluşan bu tablo, kış mevsiminin kültürel miras üzerindeki estetik etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, bölgenin turizm potansiyelini de yeniden gündeme taşıdı.

