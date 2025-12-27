DOLAR
Pınarhisar TOKİ 2. Etap’ta Sona Yaklaşıldı: Hak Sahipleri 2026 Haziran’da Taşınıyor

Pınarhisar TOKİ 2. Etap Projesi yaklaşık %90 tamamlandı; hak sahiplerinin 2026 Haziran’da evlerine taşınması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:23
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ 2. Etap Konut Projesi alanında teknik ekibiyle birlikte yerinde incelemelerde bulundu. Talay, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Proje Detayları

İlçenin öne çıkan yaşam alanlarından biri olması beklenen proje, yaklaşık %90 oranında tamamlandı. Talay, projede 66 adet 3+1 daire, 190 adet 2+1 daire, 2 adet kapıcı dairesi ve 12 adet ticari dükkân bulunduğunu açıkladı.

Modern yaşam gereksinimlerinin göz önünde bulundurulduğu projede ayrıca 9 adet yeni nesil araç şarj istasyonu yer alacak. Yapım sürecinde işçilik ve malzeme kalitesinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Talay, konutların uzun yıllar güvenle kullanılabilecek şekilde inşa edildiğini ifade etti.

Teslim Takvimi ve Açıklama

Belediye tarafından yürütülen idari ve teknik süreçlerin tamamlanmasının ardından, hak sahiplerinin 2026 Haziran ayında evlerine taşınmasının öngörüldüğünü belirten Talay, "İlçemize değer katacak bu önemli projenin tüm TOKİ hak sahiplerine ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

