Polis Memuru Mustafa Şahin'den Şırnak'taki Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye Desteği

Polis Memuru Mustafa Şahin'den Şırnak'taki Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye

Gönüllü ekipler aracılığıyla destek sağlandı

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyünde yaşayan engelli vatandaş Ebubekir Tarhan'a akülü sandalye hediye etti.

Şahin'in başlattığı proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşılırken, Şırnak genelinde yüzlerce akülü sandalye ile binlerce bot ve mont yardımında bulunuldu. Akülü sandalye, Şahin'in öncülüğünde kurulan gönüllü ekipler tarafından ihtiyaç sahibine teslim edildi.

Yapılan yardım karşısında duygulanan Ebubekir Tarhan, destek olanlara teşekkür ederek, 'Yıllardır bu durumdayım. Allah razı olsun, bana bu güzel akülü sandalyeyi gönderdi. Çok teşekkür ederim' dedi.

Projenin sürdürülebilirliği ve benzer yardımların devamı için gönüllü ekiplerin çalışmaları dikkat çekiyor.

