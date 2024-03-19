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Portakalın kabuğunu sakın çöpe atmayın! Deterjanları çöpe attıracak tarif burada!

Portakal kabuğunun çoğu kişi tarafından bilinmeyen bir kullanımı daha ortaya çıktı! Eğer evinizde portakal varsa leke çıkarıcılara para harcamanıza gerek kalmayacak. Portakal kabuğu doğal leke çıkarıcı şeklinde kullanılabilir ve etkinliği şaşırtıcıdır.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:33
Portakalın kabuğunu sakın çöpe atmayın! Deterjanları çöpe attıracak tarif burada!

Lekeyi çıkarmak için kirli bölgeye portakal kabuğu sürebilirsiniz. Portakal kabuğundaki yağlar ve asitler kirleri giderir ve cildinizin daha parlak olmasını sağlar. Ayrıca portakal kabuğu cildi nemlendirir ve aynı zamanda canlandırır. Bu yöntem sayesinde kimyasal bazlı leke çıkarma ürünlerine para harcamadan doğal yollarla lekeleri çıkarabilirsiniz.

Portakalın kabuğunu sakın çöpe atmayın

Portakal kabuğunu kullanmanın bu etkileyici yöntemini deneyin ve doğal güzellik rutininize ekleyin; cildinizde bir fark göreceksiniz. Günümüzde evde cilt bakımı için normal portakal kabuğunu kullanabilirsiniz.

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