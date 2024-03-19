Portakalın kabuğunu sakın çöpe atmayın! Deterjanları çöpe attıracak tarif burada!

Lekeyi çıkarmak için kirli bölgeye portakal kabuğu sürebilirsiniz. Portakal kabuğundaki yağlar ve asitler kirleri giderir ve cildinizin daha parlak olmasını sağlar. Ayrıca portakal kabuğu cildi nemlendirir ve aynı zamanda canlandırır. Bu yöntem sayesinde kimyasal bazlı leke çıkarma ürünlerine para harcamadan doğal yollarla lekeleri çıkarabilirsiniz.





Portakal kabuğunu kullanmanın bu etkileyici yöntemini deneyin ve doğal güzellik rutininize ekleyin; cildinizde bir fark göreceksiniz. Günümüzde evde cilt bakımı için normal portakal kabuğunu kullanabilirsiniz.