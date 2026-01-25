Posof'ta Karla Mücadele: Belediye Ekipleri Yolları Açtı

Ardahan’ın Posof ilçesinde yoğun kar sonrası belediye ekipleri cadde ve sokakları temizleyerek yolları trafiğe açtı; Başkan Erdem Demirci çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:21
Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar sonrası temizlik çalışmaları

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri, kar temizliği çalışmalarına hız verdi.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yapılan çalışmalar sayesinde yollar trafiğe açıldı, vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmesinin önüne geçildi.

Posof İlçe Belediye Başkanı Erdem Demirci yaptığı açıklamada: "İlçemizdeki yoğun kar yağışının günlük hayatı zorlaştırmaması için ekiplerimizle aralıksız çalışıyoruz. Hedefimiz, Posof halkının güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımı sağlanmasıdır"

Başkan Demirci, yoğun kar yağışıyla birlikte belediye ekiplerinin gece gündüz çalıştığını belirterek, vatandaşlara araçlarını kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

POSOF İLÇE BELEDİYESİNDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

