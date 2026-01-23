Pozantı Beyaza Büründü: Akçatekir'de Kar Keyfi, Yollar Tuzlandı

Adana'nın Pozantı ilçesi dün sabah saatlerinden itibaren yağan karla beyaza büründü; vatandaşlar Akçatekir'de karın tadını çıkarırken Karayolları yolları tuzladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:45
Pozantı Beyaza Büründü: Akçatekir'de Kar Keyfi, Yollar Tuzlandı

Pozantı beyaza büründü

Akçatekir'de kar keyfi, otoyolda tuzlama çalışması

Adana'nın Pozantı ilçesi, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Vatandaşlar, bin 300 rakımlı Akçatekir Yaylası mevkiine gelerek karın keyfini çıkardı. Bölgedeki beyaz örtü, yerel halk ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Adana-Pozantı otoyolu üzerinde ise Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolları açık tutmak amacıyla tuzlama çalışması yaptı.

ADANA'NIN POZANTI İLÇESİ KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

ADANA'NIN POZANTI İLÇESİ KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

ADANA'NIN POZANTI İLÇESİ KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı
4
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
5
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
6
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
7
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları