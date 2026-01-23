Pozantı Beyaza Büründü: Akçatekir'de Kar Keyfi, Yollar Tuzlandı

Pozantı beyaza büründü

Akçatekir'de kar keyfi, otoyolda tuzlama çalışması

Adana'nın Pozantı ilçesi, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Vatandaşlar, bin 300 rakımlı Akçatekir Yaylası mevkiine gelerek karın keyfini çıkardı. Bölgedeki beyaz örtü, yerel halk ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Adana-Pozantı otoyolu üzerinde ise Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolları açık tutmak amacıyla tuzlama çalışması yaptı.

