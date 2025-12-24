Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök 37 Yıllık Deneyimlerini Öğrencilerle Paylaştı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Adalet Bakanlığı Erzurum Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının düzenlediği ’Kariyer Günleri Etkinlikleri’ programında 37 yıllık meslek hayatı deneyimlerini öğrencileri ile paylaştı.

Etkinlik, Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Melikoğlu, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Hakim Pınar Demir Yılmazel, Tıp, Hukuk ve Sağlık Bilimleri fakültelerinden öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin yöneticiliğini Prof. Dr. Hakan Uslu ile Doç. Dr. Tuba Demirci üstlendi. Prof. Dr. Kök'ün biyografisini yansıtan slayt gösterisinin ardından katılımcıların soruları yanıtlandı. Konuşmasında başarıda en büyük payın çalışmak olduğunu vurgulayan Kök, aile desteğinin önemine dikkat çekti.

Aile ve Meslek Hikâyesi

Prof. Dr. Kök, ailesinin mesleki yönlendirmesinin kariyerinde etkili olduğunu belirterek annesinin kararının ODTÜ İnşaat Mühendisliği'ni bırakıp tıp fakültesine geçmesinde rol oynadığını aktardı. Söyledikleri şu sözlerle aktarıldı: "Annemin babası Ahmet Dedem Osmanlı Devleti zamanında İstanbul’da hekimlik eğitimi alıyor. İstanbul işgal edildiğinde ise memleketi Ankara’nın Kalecik İlçesine dönüyor. Oradaki herkese tıbbi yardımda bulunuyor, geç evleniyor. Annem 7 yaşındayken babasını kaybediyor. Ben dünyaya gelince annem babasının adını bana veriyor. İşte ben anneme kızım, annem de bana ’babam’ derdi. ’Sen babam gibi tabip olacaksın’ derdi. O’nun isteğini kırmadım. Allah nasip etti ben de çalıştım, tıp doktoru oldum."

Kök, babasından da devlet malına saygıyı öğrendiğini ve ilkokul öğretmeni Seniha Sayhan'ı rahmetle anarak çalışmayı ve disiplini öğreten hocalarına minnet duyduğunu ifade etti. Gençlere tavsiyesi özetle şuydu: "Çalışmayı öğrenin, nasıl çalışılacağını öğrenin. Gençlerimiz her şeyi başarır; yeter ki disiplinli çalışmayı bilsinler. Para önemli ama her şey değil."

Uzmanlık, Değerler ve Adalet

Bir öğrenciye cevabında Tıp Fakültesi mezununun uzmanlık istememesi yaklaşımını kabul etmediğini belirten Prof. Dr. Kök, "Tıp Fakültesini bitiren herkes hekimdir. Meslek hayatının ilk adımdır. Çalışıp, belirli sınavları geçip uzmanlık eğitimini tamamlayınca uzman hekim olur." dedi. Uzmanlaşmanın kişiye huzur ve mutluluk verdiğini, nitelikli bilginin insanlara daha yararlı olmaya imkân sağladığını vurguladı.

Adli tıp uzmanı olarak adaleti önemsediğini ifade eden Kök, "Kabul edilen değerler vardır. Bir hekim için sağlık, hakim için adalet en yüce değerdir. Adalet olmadan hiç bir şeyin ve hatta sağlığın da önemi olmaz." şeklinde konuştu ve Kur'an'daki "Allah adaleti emreder" mealine atıf yaptı.

Yapay Zeka ve Gelecek Teknolojileri

Yapay zekâ ile ilgili soruya net cevap veren Prof. Dr. Kök, "Yapay Zeka tıp doktorunun yerini alamaz." ifadesini kullandı. Ancak teknolojinin hekimlerin işini kolaylaştıracağını; öğrencilerin geleceğe hazırlanabilmesi için gelişen teknolojiyi ve yapay zekâyı en iyi derecede öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

Kapanış ve Teşekkür

Etkinlikte ayrıca Prof. Dr. Kök, ileride felsefe okumak istediğini belirterek ODTÜ veya Boğaziçi'ni tercih edebileceğini söyledi ve "Yaşım 63 oldu" diyerek yaşamı boyunca verilenlere şükretti. Konuşmasında ailesine ve meslek hayatındaki iş arkadaşlarına teşekkür etti: eşine Dilek Kök, kızına Münevver İrem Kök Yılmaz, oğluna Ömer Melih Kök ve etkinliğe katılan dekanlara, bölge kurulu başkanına, öğretim üyelerine ve öğrencilere sevgi ve saygılarını iletti.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI BAŞKANI VE ADALET BAKANLIĞI ERZURUM ADLİ TIP KURUMU ERZURUM GRUP BAŞKANI PROF. DR. AHMET NEZİH KÖK, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ DÜZENLEDİĞİ 'KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ ' PROGRAMINDA 37 YILLIK MESLEK HAYATI DENEYİMLERİNİ ÖĞRENCİLERİ İLE PAYLAŞTI.