Prof. Dr. Lokman Aslan: Yaban hayvanlarına yiyecek bırakmak ekolojik dengeyi bozuyor

Uzman uyarısı: Plansız müdahaleler doğal yaşamı etkiliyor

Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayvanlarına özellikle kış aylarında bilinçsiz şekilde yiyecek bırakılmasının ekolojik dengeye ciddi zarar verdiğini ve bu tür müdahalelerin hayvanların doğal yaşam alışkanlıklarını bozduğunu vurguladı.

Van Gölü Havzası’nda doğaya yem bırakma uygulamaları, özellikle kış aylarında yaban hayvanlarına yardım etmek amacıyla sıkça gündeme geliyor. Ancak uzmanlar, bu tür uygulamaların plansız ve kontrolsüz bir şekilde yapılmasının ekolojik dengeye zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayvanın hiç insanla temasa geçmemiş hayvan demek olduğunu belirtti. Bir yaban hayvanın insanla temasa geçmeye başladığında artık evcilleşme ve ehilleşme sürecine girdiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Bu da kendi doğal özelliklerini kaybetmesi anlamına gelir. Habitatları bozulmamış, doğada kendi başına yaşamını sürdüren ve insan yardımına ihtiyaç duymayan hayvanlara yaban hayvanı denir. Son yıllarda özellikle kış aylarında, bu yıl da olduğu gibi 3-4 gün ya da bir haftayı bulan olumsuz hava şartları gerekçesiyle yaban hayvanlarına müdahale arttı. Oysa yaban hayvanlarına yiyecek bırakmak, onlara verilebilecek en büyük zararlardan biridir. Bölgemizde ya da ülkemizde yaban hayatını tehlikeye atacak, yaban hayvanlarını doğrudan etkileyecek ne bir afet ne de olağanüstü bir hava şartı yaşanmıştır" dedi.

Aslan, yaban hayvanlarının doğa şartlarını önceden sezen, habitatını buna göre oluşturan, kışlık yiyeceğini biriktiren, saklayan ve kışı geçirecek şekilde hazırlığını yapan hayvanlar olduğunu belirtti. "Örneğin, kötü hava şartları oluştuğunda dışarı çıkamayacaksa metabolizmasını yavaşlatır ve depoladığı yağlarla kışı geçirir. Ayılar bu nedenle kış uykusuna yatar. Ancak siz ayıların doğal dengesini bozacak şekilde müdahalede bulunur, yiyecek bırakırsanız; ayılar kış uykusuna yatmaktan ve yağ depolamaktan vazgeçer. Çünkü dışarıdan yiyecek bulabileceklerini öğrenirler. Bu durum ekolojik dengeyi bozar ve yaban hayvanlarının insanlarla temas hâlinde olmasına neden olur. Hayvanlar kendilerine yiyecek veren insanları gözlemlemeye başlar. Bu nedenle yaban hayvanlarına bireysel müdahalelerin yasaklanması gerekebilir" diye konuştu.

Doğal hayat bozulduğunda ve herhangi bir noktaya yiyecek bırakıldığında, hangi hayvanın oraya gelip besleneceğinin belli olmadığını ifade eden Aslan, "Örneğin dağ keçileri için ot bıraktığınızda, bu hayvanlar belirli bir noktada toplanır ve bu durum onları kurtlar için kolay av hâline getirebilir; dolayısıyla habitatları bozulur. Ayrıca bırakılan yiyeceklerle taşınabilecek hastalıklar, biyogüvenlik, salgın riski ve insan sağlığı açısından da yaban hayvanlarını bireysel olarak beslemek son derece tehlikelidir. Bu nedenle, doğal yaşamın bütünlüğü bozulmadan gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır."

