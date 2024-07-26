PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

24 Temmuz 2024 tarihinde, PTT personel alımı hakkında gelen son dakika bilgisiyle, bu yıl yeni personel alımı yapılmayacağı netleşti. Uzun yıllardır atama bekleyen adaylar için hayal kırıklığı yaratan bu açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından duyuruldu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık bünyesinde bu yıl yapılacak personel alımları hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Uraloğlu, 2024 yılında toplam 771 personel alımı yapılacağını, ancak bu alımların büyük çoğunluğunun Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Sivil Havacılık ve Bakanlık bünyesine yapılacağını belirtti.

PTT personel alımı 2025 yılına kaldı





Bu açıklamadan sonra PTT personel alımı da netleşmiş oldu. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, 2024 yılı içerisinde PTT'ye yeni personel alımı yapılmayacak. PTT bünyesine yapılacak KPSS ile personel alımları 2025 yılına ertelendi. Büro memuru, uzman yardımcısı, mühendis ve gişe görevlisi gibi kadrolara alımlar, gelecek yıl gerçekleşecek.

PTT iştiraki şirketlere KPSS’siz personel alınacak

Öte yandan, PTT iştiraki şirketler bünyesine az da olsa personel alımının devam etmesi bekleniyor. PTT iştiraki şirketlere KPSS şartı olmadan yapılacak personel alımları önümüzdeki günlerde duyurulacak. Bu alımlar kapsamında, güvenlik görevlisi, operasyon görevlisi, şoför, işçi ve temizlik görevlisi pozisyonlarına yeni personel alınacak.