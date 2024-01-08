Resimdeki kamyonlardan sadece biri farklı! IQ'su 120 üzeri olanlar 5 saniyede buluyor

İşte bir optik illüzyon zeka testi daha geliyor. Bu tür testlerin amacı, farklı nesneler arasında mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ayrım yapmaktır. Bir fotoğrafta başka bir kamyonu 5 saniyede bulabilmek için dahi olmanız gerekiyor.

Resimdeki kamyonlardan sadece biri farklı! IQ'su 120 üzeri olanlar 5 saniyede buluyor
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Yeni hazırlanan bir zeka bulmacasında görsel zekanızı ve bilişsel becerilerinizi test edecek parçalarla dolu kamyon var. Aynı kamyonlardan biri diğerlerinden farklıdır. 5 saniye içinde başka bir kamyon bulmanız istenecektir. Bu fotoğraftaki diğer kamyonu ancak bir dahi 5 saniyeden kısa sürede bulabilir..

Görsellere yakından baktığınızda görsellerden birinin diğerlerinden farklı bir yapıya sahip olduğunu fark edebilirsiniz. Bu farkı anlayabilmek için detaylara dikkatlice bakmanız gerekir. 5 saniyede sonuç alamayanlar için doğru cevaba göz atabilirsiniz.

Resimdeki kamyonlardan sadece biri farklı! IQ'su 120 üzeri olanlar 5 saniyede buluyor

Zeka bulmacası olan bu resim, farklı nesneleri bulmak için detayları dikkatlice incelemenizi gerektiriyor. Resimdeki farklı nesneleri yalnızca yüksek IQ'ya sahip kişiler fark edebilir. Bu resimdeki farklı nesneleri bir bakışta tanıyabiliyorsanız görsel zekanızla bilişsel becerileriniz gelişiyor demektir.

Fotoğraftaki diğer nesneyi 5 saniye içinde bulabildiyseniz tebrik ederiz. Bu IQ'nuzun yüksek olduğunu gösterir. Fotoğrafta 5 saniye içinde başka bir kamyon göremezseniz endişelenmeyin. Sorunuzun doğru cevabı aşağıda..

Henüz sonuca ulaşamayanlara zeka bulmacasının doğru cevabı:

Resimdeki kamyonlardan sadece biri farklı! IQ'su 120 üzeri olanlar 5 saniyede buluyor

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