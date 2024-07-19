Resimdeki pırlanta yüzüğü sadece IQ'su 125 ve üzeri olanlar bulabiliyor!

William Mayıs tarafından Reader's Digest'te yayınlanan bu görsel bulmaca, etrafta dolaşan tavşanların, çiçek açan çiçeklerin ve kanat çırpan kelebeklerin olduğu bir havuç tarlasını tasvir ediyor. Ama "Ne yapıyor?" diye merak ediyorsanız aralarında bir tektaş pırlanta yüzük de var.





Bu test, yalnızca toplumun yüzde 1'lik kısmına denk gelen IQ'su 137 ve üzeri olan kişilerin yüzüğü 11 saniyeden kısa sürede bulabildiğini gösterdi. Eğer meydan okumayı kabul ederseniz saatinizi kurun ve 11 saniye boyunca basılı tutun. Bulmacanın çözümü burada listelenmiştir, bu yüzden çok fazla aşağı kaydırmayın. Hazırsanız başlayalım...

İşte fotoğraf: Geri sayımı başlatın!

Yüzüğü hâlâ göremiyor musun? Cevabı almak için kaydırmaya devam edebilirsiniz..

İşte bulmacanın çözümü:





Nasıl buldun? Kolay mıydı? Yoksa çok mu zorlandın? Puanınız her geçen gün artacaktır. Resimli bulmacalarla görsel zekanızı ve dikkatinizi güçlendirme konusuna devam ediniz..