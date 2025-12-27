DOLAR
Rize'de Kar Başladı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Rize'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Palovit 77 cm, Handüzü 64 cm ölçüldü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:15
Rize'de kar yağışı yüksek kesimleri beyaza büründü

Rize'de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başlayarak bölgenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerinin ardından beklenen yağış, gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Yağışın etkisiyle kartpostallık manzaralar oluşurken, vatandaşlar ve doğa severler beyaza bürünen tepelerin fotoğraflarını paylaştı.

Kar kalınlıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası'nda kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı.

Rize'nin denizi gören yaylası ve kış sporları merkezi Handüzü Yaylası'nda ise kar kalınlığı 64 santimetre olarak ölçüldü.

Yağış, Saat 21.00 sıralarında başlayarak yüksek kesimleri etkisi altına aldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

