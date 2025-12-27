Rize'de Kar Başladı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Rize'de kar yağışı yüksek kesimleri beyaza büründü
Rize'de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başlayarak bölgenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerinin ardından beklenen yağış, gece saatlerinde etkisini gösterdi.
Yağışın etkisiyle kartpostallık manzaralar oluşurken, vatandaşlar ve doğa severler beyaza bürünen tepelerin fotoğraflarını paylaştı.
Kar kalınlıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası'nda kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı.
Rize'nin denizi gören yaylası ve kış sporları merkezi Handüzü Yaylası'nda ise kar kalınlığı 64 santimetre olarak ölçüldü.
Yağış, Saat 21.00 sıralarında başlayarak yüksek kesimleri etkisi altına aldı.
