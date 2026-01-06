Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi'nde 'Güven Manavı' Başladı

Gözetimsiz manav uygulamasıyla özdenetim ve güvene vurgu

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesinde, Değerler Kulübü tarafından başlatılan 'Güven Manavı' uygulaması hayata geçirildi. Okul içine kurulan manavda herhangi bir görevli bulunmuyor; öğrenciler almak istedikleri meyveleri kendileri seçip, ücretini belirtilen sepete bırakıyor.

Uygulama, öğrencilere dış denetim olmadan doğru olanı yapma sorumluluğunu ve öz denetim bilincini kazandırmayı amaçlıyor. Bu sayede öğrenciler dürüstlük, güven ve sorumluluk gibi erdemleri uygulamalı olarak öğreniyor.

Eray Altay, öğrencilerin uygun fiyatlı meyve ihtiyaçlarını manavdan karşıladığını aktararak, uygulama ile birbirine güvenen bir toplum inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Okul Müdürü Nurullah Girişen ise, "Öğrencilerimizin vicdanlı, dürüst ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini en az ders başarısı kadar önemsemekteyiz" dedi.

Girişen, "Bu anlayışla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından uygulamaya alınan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli erdem değer eylem çerçevesinde ve Valimizin himayelerinde Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Eğitim Kenti Karabük Projesi kapsamında Değerler Kulübümüz tarafından hayata geçirilen ’Güven Manavı’, öğrencilerimize denetim olmadan doğru olanı yapabilme ve özdenetim bilinci kazandırmayı amaçlayan kıymetli bir uygulamadır" ifadelerini kullandı.

Girişen, "Temennimiz uygulamamızın sürdürülebilir olması ve amacına uygun dönütler sağlaması. Bu vesileyle başta Değerler Kulübü Öğretmenimiz Hamide Karayakalı olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlerimi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

