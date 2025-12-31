DOLAR
42,95 -0,07%
EURO
50,52 -0,07%
ALTIN
5.983,05 0,31%
BITCOIN
3.806.331,83 -0,8%

Safranbolu'da Esnaf Kardan Yatak Yaparak Dikkat Çekti

Safranbolu'da esnaf Özcan Doğangönül, karı şekillendirip dükkan önüne kardan yatak yaptı; battaniye örtülen yatak, gelenlerin ve çocukların ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:58
Safranbolu'da Esnaf Kardan Yatak Yaparak Dikkat Çekti

Safranbolu'da Esnaf Kardan Yatak Yaparak Dikkat Çekti

Kar yağışı sonrası ortaya çıkan sıra dışı görüntü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Emek Mahallesi'nde esnaflık yapan Özcan Doğangönül, dükkanının önünde biriken karları şekillendirerek kardan yatak oluşturdu.

Doğangönül, kardan yatağın üzerine battaniye örtüp yatağın penceresinin de bulunduğunu belirtti. Yaptığı bu yaratıcı çalışma, dükkana gelen misafirlerin ve çevredeki çocukların da dikkatini çekiyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Doğangönül, geçen yılki kar yağışında boğa yaptığı anı hatırlatarak bu yıl herkesten farklı olarak konseptini yataktan yana kullandığını söyledi. Çocukların kardan yatağın üzerine yatmaya çalıştığı gözlendi.

Safranbolu'da ortaya çıkan bu tür yaratıcı uygulamalar, kar yağışının ardından sokaklara renk katmaya devam ediyor.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BİR ESNAF, KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİREREK DÜKKANININ ÖNÜNE KARDAN...

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BİR ESNAF, KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİREREK DÜKKANININ ÖNÜNE KARDAN YATAK YAPTI.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BİR ESNAF, KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİREREK DÜKKANININ ÖNÜNE KARDAN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce İtfaiyesi 2025: 1.700 Çağrı, 700 Yangına Müdahale
2
Tokat'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı — Ağır Tonajlı Araçlar Yolda Kaldı
3
Safranbolu'da Esnaf Kardan Yatak Yaparak Dikkat Çekti
4
TBMM Komisyonu Doğu Anadolu’da: Erzurum’da Engellilik İhtiyaçları Masaya Yatırıldı
5
İstanbul’da Beklenen Kar Geldi: Çamlıca Beyaza Büründü
6
Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü
7
Gaziantep’te Kar Sevinci: Yoğun Yağış Kent Beyaza Bürüdü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları