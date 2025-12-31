Safranbolu'da Esnaf Kardan Yatak Yaparak Dikkat Çekti

Kar yağışı sonrası ortaya çıkan sıra dışı görüntü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Emek Mahallesi'nde esnaflık yapan Özcan Doğangönül, dükkanının önünde biriken karları şekillendirerek kardan yatak oluşturdu.

Doğangönül, kardan yatağın üzerine battaniye örtüp yatağın penceresinin de bulunduğunu belirtti. Yaptığı bu yaratıcı çalışma, dükkana gelen misafirlerin ve çevredeki çocukların da dikkatini çekiyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Doğangönül, geçen yılki kar yağışında boğa yaptığı anı hatırlatarak bu yıl herkesten farklı olarak konseptini yataktan yana kullandığını söyledi. Çocukların kardan yatağın üzerine yatmaya çalıştığı gözlendi.

Safranbolu'da ortaya çıkan bu tür yaratıcı uygulamalar, kar yağışının ardından sokaklara renk katmaya devam ediyor.

