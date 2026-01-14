Safranbolu'da Kış Büyüsü: Tarihi Evler Karla Kartpostallık Görüntüler

Safranbolu'nun UNESCO listeli tarihi evleri, Ahmet Eşter Dönmez'in tek plan dron çekimleriyle kar altında masalsı görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:00
Dron görüntüleri tarihi dokuyu masalsı hale getirdi

Karabük’ün UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi evler, kış mevsiminde yağan karla birlikte havadan görüntülendi.

Dron pilotu Ahmet Eşter Dönmez tarafından çekilen tek plan dron çekimleri, beyaz örtüyle kaplanan çatıların ve dar sokakların detaylarını ortaya koydu. Görüntüler, ilçenin özgün mimarisini masalsı bir atmosferle buluşturdu.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve kendine özgü mimarisiyle dikkat çeken Safranbolu evlerinde, cumbalı yapılar ve taş yollar karla birleşerek adeta kartpostallık sahneler oluşturdu. Havadan kaydedilen görüntülerde tarihi çarşı bölgesi ve konakların mimari uyumu net şekilde görülüyor.

Kışın sessizliğiyle bütünleşen görüntüler, ilçenin tarihi dokusunu daha da ön plana çıkarırken, ortaya görsel bir şölen çıktı. Karlar altındaki Safranbolu evleri hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Havadan alınan kayıtlar, Safranbolu'nun dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

