Safranbolu Sanayi Sitesi'nde Esnafın Kar Temizliği Mücadelesi

3 gün süren yoğun yağışın ardından seferberlik

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 3 gün süren kar yağışının ardından Sanayi Sitesindeki birçok iş yerinin önü karla kaplandı. Yağışın durmasıyla birlikte esnaflar, biriken karları temizlemek için çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde dükkânlarını açan esnaflar, küreklerle iş yerlerinin önündeki karı temizledi. Amaç, araç ve yaya ulaşımının aksamamasını sağlamak ve iş yerlerine erişimi kolaylaştırmaktı.

Kar ağırlığının arttığı çatılarda da tedbir alan esnaflar, olası çökme riskine karşı müdahale etti. Bir esnaf, kar ve buzla kaplı aracının kapısını açmak için pürmüz kullanırken, çatısının çökmemesi için forkliftle destek verdi.

Esnaflar, dükkanlarına girmekte zorlandıklarını belirterek kendi imkânlarıyla kar küreme çalışması yaptıklarını ifade etti. Bölge ekiplerinin ulaşana kadar iş yerleri önündeki temizliğe devam edileceği kaydedildi.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE 3 GÜN SÜREN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN SANAYİ SİTESİNDEKİ ESNAFLAR İŞ YERLERİNİN ÖNÜNDE BİRİKEN KARLARI TEMİZLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.