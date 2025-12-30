DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 0,01%
ALTIN
6.055,06 -1,35%
BITCOIN
3.770.224,32 -0,81%

Safranbolu Sanayi Sitesi'nde Esnafın Kar Temizliği Mücadelesi

Safranbolu Sanayi Sitesi'nde 3 gün süren karın ardından esnaflar, kürek ve forkliftle iş yeri önlerini temizleyerek ulaşımı sağlamaya çalıştı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:38
Safranbolu Sanayi Sitesi'nde Esnafın Kar Temizliği Mücadelesi

Safranbolu Sanayi Sitesi'nde Esnafın Kar Temizliği Mücadelesi

3 gün süren yoğun yağışın ardından seferberlik

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 3 gün süren kar yağışının ardından Sanayi Sitesindeki birçok iş yerinin önü karla kaplandı. Yağışın durmasıyla birlikte esnaflar, biriken karları temizlemek için çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde dükkânlarını açan esnaflar, küreklerle iş yerlerinin önündeki karı temizledi. Amaç, araç ve yaya ulaşımının aksamamasını sağlamak ve iş yerlerine erişimi kolaylaştırmaktı.

Kar ağırlığının arttığı çatılarda da tedbir alan esnaflar, olası çökme riskine karşı müdahale etti. Bir esnaf, kar ve buzla kaplı aracının kapısını açmak için pürmüz kullanırken, çatısının çökmemesi için forkliftle destek verdi.

Esnaflar, dükkanlarına girmekte zorlandıklarını belirterek kendi imkânlarıyla kar küreme çalışması yaptıklarını ifade etti. Bölge ekiplerinin ulaşana kadar iş yerleri önündeki temizliğe devam edileceği kaydedildi.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE 3 GÜN SÜREN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN SANAYİ SİTESİNDEKİ ESNAFLAR İŞ...

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE 3 GÜN SÜREN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN SANAYİ SİTESİNDEKİ ESNAFLAR İŞ YERLERİNİN ÖNÜNDE BİRİKEN KARLARI TEMİZLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE 3 GÜN SÜREN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN SANAYİ SİTESİNDEKİ ESNAFLAR İŞ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şavşat'ta Kartpostallık Kış: Sakin Şehir Beyaza Büründü
2
Gercüş'te 45 Köy Yolu Karla Mücadeleyle Ulaşıma Açıldı
3
Hopa'da Dev Dalga Tehlikesi: Ramiz Şimşek Ölümden Döndü
4
Kızılırmak Deltası'nda Çocuk Çiftçiler Geleceği Yetiştiriyor
5
Cizre Kızılay'dan Kar Yağışında Mahsur Kalan Tır Şoförlerine Sıcak Destek
6
Karadeniz’de Fırtına: Rize Sahili'nde Dev Dalgalar Havadan Görüntülendi
7
Siirt Belediyesi'nden Don ve Buzlanma Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları