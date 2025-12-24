DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,66 0,07%
ALTIN
6.183,38 -0,04%
BITCOIN
3.741.907,39 0,7%

Şahinbey Ampute 2-1'le Başkent'i Yenerek Şampiyonluk Yolunda

Şahinbey Ampute, evinde Başkent Ampute'yi 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı; ilk yarı geriye düşüp ikinci yarıda geri döndü.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:46
Şahinbey Ampute 2-1'le Başkent'i Yenerek Şampiyonluk Yolunda

Şahinbey Ampute 2-1'le Başkent'i Yenerek Şampiyonluk Yolunda

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi sahasında konuk ettiği Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü takımını 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Maç Özeti

Mavi-beyazlı ekip, maçın hemen başında 1-0 geriye düştü. Ancak karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu iki golle rakibini geride bırakan Şahinbey Ampute, sahadan 2-1'lik skorla ayrılmayı başardı. Alınan bu galibiyet, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibini saf dışı bırakmak açısından kritikti.

Başkanın Değerlendirmesi

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel maç sonrasında şunları ifade etti:

"Şahinbey Belediye Spor kulübü olarak yola şampiyonluk parolası ile çıktık. Bu yolda ne kadar engel varsa aşarak hedefimize doğru ilerleyeceğiz. En zorlu maçlarımızdan biri Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü Takımı ile oynayacağımız maçtı. Bu maçı da kayıpsız atlattık. Alınan galibiyetten dolayı yöneticileri, teknik heyeti, futbolcuları ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum"

Teknik Direktörün Yorumu

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş rakiplerine karşı alınan galibiyetin önemine değindi ve şu sözleri aktardı:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçın henüz başında talihsiz bir şekilde kalemizde bir gol gördük. Maçın ikinci yarısına çıkmadan önce oyuncularıma soyunma odasında kendi karakterlerini sahaya yansıttıklarında bu maçı kazanabileceklerini ve sahaya yüreklerini koymaları gerektiğini söyledim. Çok şükür 1-0 geriden gelerek maçı 2-1 kazanmasını bildik. Şahinbey’in olduğu her yerde şampiyonluk iddiası vardır. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık. Lig uzun bir maraton ve her maç bizim için ayrı bir final. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını Şahinbey’e getirmek istiyoruz"

Futbolcunun Mesajı

Şahinbey Ampute Spor Kulübü sporcusu Barış Telli ise maç sonu duygularını şöyle paylaştı:

"İki takım için de zorlu bir maçtı ve iki takım da bu maçın kıyasıya geçeceğini biliyordu. Şahinbey Ampute Futbol Takımı olarak yapılan yatırımların karşılığını verip sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildik. Alınan galibiyeti onursal başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz"

ŞAHİNBEY AMPUTE’DEN 2-1’LİK GALİBİYET

ŞAHİNBEY AMPUTE’DEN 2-1’LİK GALİBİYET

ŞAHİNBEY AMPUTE’DEN 2-1’LİK GALİBİYET

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Büyükşehir'den Emeklilere 2.500 TL Yeni Yıl Desteği
2
Beyşehir'de itfaiye telefon direğindeki kediyi kurtardı
3
Kırşehir'de Acil Sağlık Gecesi: Paramediklere Moral ve Motivasyon
4
ETÜ’de Erzurum Kütüphaneleri Söyleşisi: Hizmetler, İş Birliği ve Dijital Dönüşüm
5
Eskişehir Cezaevlerinde 5 bin 742 Kişi: Adli Kolluk Toplantısı'nda Açıklandı
6
Kütahya’da Öğrenciler 50 Fidanı Toprakla Buluşturdu
7
Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Başköy'de 'Halkla İç İçe' Ev Ziyaretinde

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı