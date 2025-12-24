Şahinbey Ampute 2-1'le Başkent'i Yenerek Şampiyonluk Yolunda

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi sahasında konuk ettiği Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü takımını 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Maç Özeti

Mavi-beyazlı ekip, maçın hemen başında 1-0 geriye düştü. Ancak karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu iki golle rakibini geride bırakan Şahinbey Ampute, sahadan 2-1'lik skorla ayrılmayı başardı. Alınan bu galibiyet, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibini saf dışı bırakmak açısından kritikti.

Başkanın Değerlendirmesi

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel maç sonrasında şunları ifade etti:

"Şahinbey Belediye Spor kulübü olarak yola şampiyonluk parolası ile çıktık. Bu yolda ne kadar engel varsa aşarak hedefimize doğru ilerleyeceğiz. En zorlu maçlarımızdan biri Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü Takımı ile oynayacağımız maçtı. Bu maçı da kayıpsız atlattık. Alınan galibiyetten dolayı yöneticileri, teknik heyeti, futbolcuları ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum"

Teknik Direktörün Yorumu

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş rakiplerine karşı alınan galibiyetin önemine değindi ve şu sözleri aktardı:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçın henüz başında talihsiz bir şekilde kalemizde bir gol gördük. Maçın ikinci yarısına çıkmadan önce oyuncularıma soyunma odasında kendi karakterlerini sahaya yansıttıklarında bu maçı kazanabileceklerini ve sahaya yüreklerini koymaları gerektiğini söyledim. Çok şükür 1-0 geriden gelerek maçı 2-1 kazanmasını bildik. Şahinbey’in olduğu her yerde şampiyonluk iddiası vardır. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık. Lig uzun bir maraton ve her maç bizim için ayrı bir final. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını Şahinbey’e getirmek istiyoruz"

Futbolcunun Mesajı

Şahinbey Ampute Spor Kulübü sporcusu Barış Telli ise maç sonu duygularını şöyle paylaştı:

"İki takım için de zorlu bir maçtı ve iki takım da bu maçın kıyasıya geçeceğini biliyordu. Şahinbey Ampute Futbol Takımı olarak yapılan yatırımların karşılığını verip sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildik. Alınan galibiyeti onursal başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz"

