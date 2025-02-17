'Şahsiyet' Dizisi Fransa'da 'Memoire Vive' Ismiyle Gösterime Girdi

'Şahsiyet' Türk Dizisi Fransa'da Yeniden Uyarlanıyor

2018 yapımı polisiye ve dram türündeki ödüllü 'Şahsiyet' dizisi, Fransa'da yeniden uyarlanarak yarın seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Fransa'nın İlk Yeniden Çekilen Türk Dizisi

Fransa'da yeniden çekilen ilk Türk dizisi olan 'Şahsiyet''in senaryosunu Hakan Günday kaleme alırken, yönetmenliğini Onur Saylak üstlendi. Ay Yapım'ın beğenilen projelerinden biri olarak dikkat çeken dizinin yeni uyarlaması, Fransa'nın önde gelen televizyon kanalı M6 için Calt Studio tarafından hayata geçirildi.

Fransız Kültürüne Özgü Bir Yaklaşım

Calt Studio, orijinal hikayeyi Fransız kültürüne özgü bir bakış açısıyla yeniden yorumladı. Dört bölümden oluşan uyarlamada, dizinin ana karakteri 'Esther Lefevre''yi Fransız izleyicilerin sevdiği oyuncu Clementine Celarie canlandıracak.

Agah Beyoğlu'ndan Esther Lefevre'ye

Haluk Bilginer'in unutulmaz Agah Beyoğlu performansından ilham alan bu yeni uyarlamada, Esther Lefevre Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve geçmişin sırlarıyla yüzleşen gizemli bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

Fransız izleyicilerin beğenisine sunulacak olan 'Memoire Vive', 'Şahsiyet' dizisinin uluslararası alanda ne denli etkili olduğunun da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.