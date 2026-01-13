Sakarya Büyükşehir’den Adapazarı SGM’de 'Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim' Semineri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı SGM’de düzenlenen seminerle engelli ailelerine sağlıklı iletişim, empati, sınır koyma ve erişilebilirlik konularında destek sundu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:27
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden Engelli Ailelerine Yönelik İletişim Semineri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler ve ailelerine yönelik destek çalışmalarına bir yenisini ekledi. Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) çatısı altında düzenlenen "Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim" semineri, aile içi bağların güçlendirilmesine odaklandı.

Seminerde Hangi Konular Ele Alındı?

Program, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Hayat Atölyesi organizasyonuyla gerçekleştirildi. Seminerde aile içi iletişimin önemi, sağlıklı iletişim yöntemleri, empati kurma becerisi, sınır koymanın gerekliliği ve duyguların doğru ifade edilmesi gibi başlıklar kapsamlı şekilde işlendi.

Sunumu gerçekleştiren Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, engelli bireylerle kurulan sağlıklı iletişimin aile içindeki ilişkileri güçlendirdiğini ve günlük yaşamı olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

Erişilebilirlik ve Katılımcı Desteği

Seminerde erişilebilirliğe özel önem verildi. Katılımcı olan işitme engelli bir baba için işaret dili tercümanı hazır bulunarak anlatılanlar eş zamanlı tercüme edildi ve tüm katılımcıların seminere aktif katılımı sağlandı.

Etkinlik, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya ve ailelerini bilinçlendirmeye yönelik belediye çalışmalarının önemli bir parçası olarak kayda geçti.

