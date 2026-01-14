Sakarya'da Karla Mücadele: 35 Yoldan 34'ü Açıldı

YOLBAK ekipleri yüksek kesimlerde yoğun karla mücadele yürütüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı 5 ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, 100 personel ve 48 araç görev alıyor. Ekipler, kapanan 35 grup yolundan 34'ünü ulaşıma açtı.

Çalışmalar, Akyazı, Geyve, Karasu, Pamukova ve Kocaali ilçelerinin yüksek rakımlı kırsal mahallelerinde kar küreme ve tuzlama şeklinde devam ediyor. Meteorolojik veriler ışığında teyakkuza geçen ekipler, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için 24 saat esasına göre görev yapıyor.

