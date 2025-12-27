Sakarya Kampüsünde Kar Sürprizi: Lapa Lapa Yağan Kar Sadece 5 Dakika Sürdü

Yüksek kesimlerden kampüse uzanan kısa süreli kar yağışı beklendiği gibi çabuk sona erdi

Sakarya’da yüksek kesimlerde başlayan kar, şehir merkezinde yağmurla karışık şekilde seyrederken üniversite kampüsünde kısa süreli bir beyaz örtü oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ün uyarılarının ardından sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bazı bölgeler yağışla birlikte beyaza büründü.

Serdivan ilçesindeki üniversite kampüsünde ise lapa lapa yağan karın etkisi kısa sürdü; yaklaşık 5 dakika devam eden kar yağışının ardından yerini yeniden yağmura bıraktı.

Öğrenciler ve çevre sakinleri, anlık değişimlerle birlikte kampüsün beyaz örtüyle kaplanıp hemen çözülmesini gözlemledi. Hava koşullarındaki bu dalgalanma, bölgedeki mevsim normallerinin değişkenliğini bir kez daha ortaya koydu.

