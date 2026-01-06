Salihli'de Marangozlar 5. Kez Mustafa Kemal Alacalı'yı Seçti

Keresteciler, Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen Keresteciler, Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Kemal Alacalı, oda başkanlığına seçildi.

Odanın 222 üyesi yeni dönemde görev yapacak başkanı seçmek için sandığa gitti. Toplantı Salihli Karma Sanayi Sitesi Düğün Salonu'nda yapıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter yürüttü. Başkanlık yarışına Mustafa Kemal Alacalı, Yunus Yılmaz ve Göksel Ülker katıldı.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından seçime geçildi. Kullanılan 198 oyun 90'ını alan Mustafa Kemal Alacalı, 4. kez odanın başkanı seçildi. Seçimde 1 oy geçersiz sayıldı; diğer adaylardan Yunus Yılmaz 68 oy, Göksel Ülker 39 oy aldı.

Oda üyelerinin güven oyu ile 5. kez başkanlığa seçilen Alacalı, hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek kongreye katılan üyelere teşekkür etti.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Mehmet Soykan, Hüseyin Bülbül, İsmail Cömert, İsmail Söylemez, Muhammet Abdullah Erdoğmuş ve Sabahattin Ayçelik. Denetim Kurulu üyeleri ise Mehmet Tuncay Baltacı, Gökhan Ataş ve Ali Ceylan olarak açıklandı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE KERESTECİLER, MARANGOZLAR VE AĞAÇ İŞLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI OLAĞAN GENEL KURULUNDA MEVCUT BAŞKAN MUSTAFA KEMAL ALACALI, 5. KEZ SEÇİLDİ.