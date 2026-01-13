Şalpazarı-Beşikdüzü Karayolunda Heyelan: Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor

Olayın Detayları

Trabzon’un Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunda dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmurun ardından etkili olan kar yağışı nedeniyle Akçiriş mevkiinde heyelan meydana geldi.

Ulaşım Durumu

Heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapanırken, Şalpazarı Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmanın ardından yol tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Şu anda bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer, bölgede yağış ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülere hızlarını azaltma ve işaretlere uyma çağrısında bulunuldu.

