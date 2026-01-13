Şalpazarı-Beşikdüzü Karayolunda Heyelan: Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor

Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunun Akçiriş mevkiinde yoğun yağmur ve kar yağışı sonrası meydana gelen heyelan, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:56
Şalpazarı-Beşikdüzü Karayolunda Heyelan: Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor

Şalpazarı-Beşikdüzü Karayolunda Heyelan: Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor

Olayın Detayları

Trabzon’un Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunda dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmurun ardından etkili olan kar yağışı nedeniyle Akçiriş mevkiinde heyelan meydana geldi.

Ulaşım Durumu

Heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapanırken, Şalpazarı Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmanın ardından yol tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Şu anda bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer, bölgede yağış ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülere hızlarını azaltma ve işaretlere uyma çağrısında bulunuldu.

TRABZON'UN ŞALPAZARI-BEŞİKDÜZÜ KARAYOLUNDA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN YOĞUN YAĞMUR VE ARDINDAN...

TRABZON'UN ŞALPAZARI-BEŞİKDÜZÜ KARAYOLUNDA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN YOĞUN YAĞMUR VE ARDINDAN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE HEYELAN MEYDANA GELDİ.

TRABZON'UN ŞALPAZARI-BEŞİKDÜZÜ KARAYOLUNDA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN YOĞUN YAĞMUR VE ARDINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Tır ve Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı
2
Mersin'de Kadın Marangozlar: 12 Yıl Öğretmenlikten Marangozluğa
3
İstanbul’da Dondurucu Soğuk Binlerce Karabatak Marmara’da Bir Araya Geldi
4
Murat Kurum: "Yarısı Bizden" ile Maltepe'de sağlam ve güvenli yuvalar
5
Erzurum'da Kuvvetli Kar Yağışı: 4 İlçede Eğitime Ara
6
Sivas'ta Kar 3 Metreye Vardı: Altınyayla'da Tipi Hayatı Felç Etti
7
Şanlıurfa'da Akondroplazili Sedat Uçak Futbol Topuyla Her Hedefi Tutuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları