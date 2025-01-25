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SAMDOB'dan Miniklere Özel Tiyatro: 'Okulumuz Orman' Sahnelendi

SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, 'Okulumuz Orman' adlı çocuk oyununu minik sanatseverlere sundu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 19:08
SAMDOB'dan Miniklere Özel Tiyatro: 'Okulumuz Orman' Sahnelendi

SAMDOB'dan Miniklere Özel Tiyatro: 'Okulumuz Orman' Sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 'Okulumuz Orman' adlı çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturdu. Metin Bayram tarafından yazılıp sahneye konan bu tek perdelik oyun, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde çocukların beğenisine sunuldu.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin, bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulmalarını ve ormandan hayvanların yardımıyla çıkmalarını ele alıyor.

Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostümü Gülnur Çağlayan Tuluk, dekoru Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut ve ışık düzenlemesi Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor. 'Okulumuz Orman' oyunu, minik sanatseverlerin beğenisini topladı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu minik sanatseverlerle...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturdu. Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde çocukların beğenisine sunuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu minik sanatseverlerle...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturdu. Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde çocukların beğenisine sunuldu.

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