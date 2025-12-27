DOLAR
Polatlı’da Akşam Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde akşam başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü; yetkililer sürücülere dikkat çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:22
Polatlı'da Akşam Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Polatlı’da Akşam Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde etkili oldu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Kısa sürede etkisini artıran yağışı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydederek görüntüledi.

Kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara, bölgeden geçenler ve sosyal medyada paylaşım yapanlar tarafından kartpostallık görüntüler olarak değerlendirildi.

Yetkililer, kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini bildirerek, sürücülere dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarıda bulundu.

Polatlı’da kar yağışı etkili oldu

Polatlı’da kar yağışı etkili oldu

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

