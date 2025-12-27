Polatlı’da Akşam Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde etkili oldu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Kısa sürede etkisini artıran yağışı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydederek görüntüledi.

Kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara, bölgeden geçenler ve sosyal medyada paylaşım yapanlar tarafından kartpostallık görüntüler olarak değerlendirildi.

Yetkililer, kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini bildirerek, sürücülere dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarıda bulundu.

