Şırnak-Hakkari Yolu Ulaşıma Kapandı: Yemişli Beton Pınar'da Araçlar Mahsur

Şırnak-Hakkari karayolu olumsuz hava şartları nedeniyle kapandı; Yemişli köyü yakınındaki Beton Pınar mevkiinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:21
Şırnak-Hakkari karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgedeki olumsuz koşulların etkisiyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü yakınlarında bulunan Beton Pınar mevkiinde yaşanan olayın ardından Karayolları ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalara başladı.

Ekipler, iş makineleriyle yoğun yol açma çalışması yürütürken, olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgedeki sürücülerin güvenliği için çeşitli önlemler alındı.

Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız mücadele ettiğini ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

