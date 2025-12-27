Şırnak-Hakkari Yolu Ulaşıma Kapandı: Yemişli Beton Pınar'da Araçlar Mahsur

Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı

Yemişli Beton Pınar mevkiinde çok sayıda araç mahsur

Şırnak-Hakkari karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgedeki olumsuz koşulların etkisiyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü yakınlarında bulunan Beton Pınar mevkiinde yaşanan olayın ardından Karayolları ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalara başladı.

Ekipler, iş makineleriyle yoğun yol açma çalışması yürütürken, olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgedeki sürücülerin güvenliği için çeşitli önlemler alındı.

Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız mücadele ettiğini ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

