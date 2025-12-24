Samsun Büyükşehir'den Liman İçine 240 Kişilik Balık Restoranı

Samsun Limanına Yeni Sosyal Yaşam Alanı: Balık Restoranı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Liman ile Tütün İskelesi arasında kalan sahil bandında gerçekleştirdiği balık restoranı projesiyle kente deniz manzarası eşliğinde yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyor.

Proje konumu ve amacı

Belediye, sahil alanlarını daha işlevsel hale getirme hedefi doğrultusunda İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerindeki Liman ile Tütün İskelesi arasındaki bölgede balık restoranı inşa ediyor. Proje, Samsun'un sahil kimliğini güçlendirmeyi ve bölgeyi ailelerin zaman geçirebileceği bir sosyal alana dönüştürmeyi amaçlıyor.

Proje özellikleri

Yapımına başlanan tek katlı, hareketli mimari anlayışa sahip yapı, yelpaze formu ile denizle bütünleşen estetik bir görünüm sunacak. Tesis, 615,80 metrekare kapalı alana ve 141,67 metrekare üstü açılıp kapanabilen teras alanına sahip olacak. Restoranın minimum 240 kişi kapasitesi ile hizmet vermesi planlanıyor. Tesis bünyesinde ayrıca çocuk oyun alanı, mescit, bebek bakım odası ve modern bir mutfak bölümü yer alacak.

Mimari detaylar ve malzeme

Projede cephede kullanılacak pul desenli titanyum kaplama, gümüş tonlarının hakim olduğu modern bir görünüm sağlayacak. Ön cephedeki renk dokunuşlarıyla balık teması ön plana çıkarılacak. İç ve dış mekânlarda ferah, modern ve doğayla uyumlu bir dekorasyon anlayışıyla ziyaretçilere keyifli bir atmosfer sunulması hedefleniyor.

İnşaat çalışmaları

İnşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Proje tamamlandığında sahil bölgesine önemli bir değer katması ve bölgenin çekim gücünü artırması bekleniyor.

Başkanın değerlendirmesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un Karadeniz'in en güzel sahillerinden birine sahip özel bir şehir olduğunu vurgulayarak, sahil alanlarını hemşehrilerin yaşam kalitesini artıracak şekilde değerlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Doğan, balık restoranı projesinin sahili ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, kaliteli ve sağlıklı deniz ürünlerinin güvenle tüketilebileceği bir sosyal yaşam alanına dönüştüreceğini; ayrıca kente gelen misafirler için Karadeniz kültürü ve lezzetlerinin tanıtılacağı önemli bir durak olacağını ifade etti. Restoran tamamlandığında Samsun'un sahil kimliğini güçlendiren ve vatandaşların keyifle vakit geçirdiği bir mekân olacağına inandığını sözlerine ekledi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLKADIM İLÇESİ FUAR CADDESİ ÜZERİNDE, LİMAN İLE TÜTÜN İSKELESİ ARASINDA KALAN SAHİL BANDINDA YENİ BİR BALIK RESTORANI İNŞA EDİYOR. YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANAN TESİS HEM MİMARİSİ HEM DE OLANAKLARIYLA SAMSUNLULARA DENİZ MANZARASI EŞLİĞİNDE BİR YAŞAM ALANI SUNACAK.