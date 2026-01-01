Samsun'da 2025'te çevre cezaları: 19 milyon 212 bin 460 TL

Samsun'da 2025'te çevre denetimleri sıklaştı, ceza tutarı 19 milyon 212 bin 460 TL oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2025 yılında Samsun'da yürüttüğü denetim ve projelerle çevre suçlarına karşı sıkı tedbirler uyguladı. İl Müdürü Tevfik Akçay tarafından yapılan açıklamada denetimlerin kapsamı ve sonuçları ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

Denetimler ve uygulanan idari para cezaları

Akçay, yıl boyunca planlı, ani ve şikâyet denetimleri olmak üzere toplam bin 130 çevre denetimi gerçekleştirildiğini belirtti. Bu denetimler sonucunda çevreyi kirlettiği tespit edilen 39 işletme ve 18 gerçek kişiye toplam 19 milyon 212 bin 460 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Hava kalitesi çalışmaları ve doğalgaz dönüşümü

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için yürütülen çalışmalara da değinen Akçay, "Temiz Hava Eylem Planı ile desteklenen çalışmalar kapsamında yaklaşık 250 hanenin doğalgaz dönüşümünü sağladık. Amacımız vatandaşlarımızın daha temiz bir çevrede, daha sağlıklı şartlarda yaşamalarını temin etmektir" ifadelerini kullandı. Ayrıca 1 milyon 381 bin ton ithal kömürün numune alım ve analiz işlemleri yapıldığı ve 239 adet uygunluk belgesi düzenlendiği bildirildi.

ÇED süreçleri ve proje iptalleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi süreçlerinde titiz bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Akçay, ilde faaliyet planlayan 26 işletmeye 'ÇED Gerekli Değildir', 4 işletmeye 'ÇED Gereklidir', 8 işletmeye 'ÇED Olumlu' kararı verildiğini ve çevresel etkileri nedeniyle 3 projeyi iptal ettiklerini açıkladı.

Sıfır Atık ve bilinçlendirme çalışmaları

Sıfır Atık projelerinin yaygınlaştırıldığını belirten Akçay, 2025 yılında 397 Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi düzenlendiğini ve toplam belge sayısının 2 bin 700'e ulaştığını söyledi. Ayrıca yıl içinde 58 eğitim faaliyeti ile 5 bin 53 kişiye sıfır atık eğitimi verildiği kaydedildi.

Atık motor yağları, egzoz ölçümleri ve sanayi denetimleri

"Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi kapsamında 2025 yılında 150, bugüne kadar ise toplam 650 Motor Yağı Değişim Belgesi düzenledik ve yalnızca bu yıl bin 200 ton atık motor yağının lisanslı firmalara teslim edilmesini sağladık" diyen Akçay, ayrıca belediyelerce yaklaşık 100 katı yakıt satıcısının denetlendiğini aktardı. Ulaşımdan kaynaklı kirliliğin azaltılması için 31 egzoz emisyon ölçüm istasyonunda 188 bin 566 aracın ölçümü yapıldı; EGEDES kapsamında 344 araç trafikte denetlendi ve 75 araca idari işlem uygulandı. Akaryakıt istasyonlarına yönelik 289 denetim gerçekleştirildi.

Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi kapsamında 2025 yılında 133 işletmeye geçici faaliyet ile çevre izin ve lisans belgeleri düzenlendi; çevreye etkisi yüksek 11 tesiste bulunan 15 baca Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile izleniyor.

Korunan alanlar ve Kızılırmak Deltası yönetim planı

Yürütülen çalışmalar sonucunda ilde korunan alan sayısı 8'e, toplam korunan alan büyüklüğü ise 519,29 kilometrekare'ye ulaştı. Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti'nin UNESCO adaylığı sürecinde yönetim planı çalışmalarında son aşamaya gelinirken, alanın 7 gün 24 saat izlenip korunduğu belirtildi. Ayrıca Liman Gölü sahil tahkimatı ve dalgakıran projeleriyle kıyı erozyonunun önlenmesi hedefleniyor.

15 çevre projesi ile kapsamlı mücadele

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle toplam 15 çevre projesi hayata geçirildi. Akçay, projeler arasında Mesire Yerleri ve Orman Alanlarının Kirliliği Projesi, Akarsu Kirliliği Önleme Projesi, Evsel Atık İlaç Toplama Projesi, Deniz Kirliliği Projeleri, İmar Kirliliği Projesi, Kitap ve Defter Atıklarının Yönetimi Projesi ve Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi ile Samsun İli Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projeleri'nin bulunduğunu aktardı.

Akçay, açıklamasının sonunda çevre koruma çalışmalarının kararlılıkla süreceğini ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

SAMSUN'DA 2025 YILINDA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVREYİ KİRLETENLERE GÖZ AÇTIRMADI. 39 İŞLETME VE 18 GERÇEK KİŞİYE TOPLAMDA 19 MİLYON 212 BİN 460 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.