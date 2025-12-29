Samsun’da Anne, Annesi Ölen Kuzuya Evinde Bebek Gibi Bakıyor

Samsun’da 37 yaşındaki anne, annesi ölen kuzuyu evinde besliyor

Mahallede ilgi odağı olan kuzu, aileye adeta yeni bir üye olarak katıldı

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Nagihan Ürer, annesi ölen bir kuzuyu sahiplenerek evinde bakmaya başladı.

Ürer, kuzuyla ilgilenirken bebek bezi bağlayıp biberonla mama verdiğini ve bu görüntülerin görenlerin yüreğini ısıttığını söyledi.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki fındık bahçesinde annesiz bir kuzuyu bulduklarını anlatan Ürer, "Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık bahçesine gitmiştik. Bu kuzuyu orada bulduk. Annesi ölmüştü. Bütün kuzular annesinin yanındaydı, bu kuzu ise tek başınaydı. Oradaki çobana ‘bu bizim olsun’ dedik. Çoban da ‘kuzunun annesi ölmüş, ben bakamıyorum, sizin olsun’ dedi" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 15 gündür kuzuyla birlikte yaşadıklarını belirten Ürer, "Kuzuyu çok seviyoruz. Artık evimizin bir üyesi gibi oldu. Bakımı evet zor ama bana zor gelmiyor. Kendi evladım gibi. Bizimle birlikte geziyor, yatıyor. Her yere gidiyoruz" dedi.

Evlerine gelen misafirlerin kuzuyu görünce şaşırdığını ve herkesin fotoğraf çekmek istediğini anlatan Ürer, "Evimize gelen misafirler şaşırıyor. Herkes durup fotoğrafını çekmek istiyor. İnsanlar kedi köpeğe bakıyor, ben de buna Allah nasip ederse bakacağım. Gittiğim her yere götürüyorum. Kızımı kabul etmeyen eve de girmiyorum" diye konuştu.

Nagihan Ürer’in annesi gibi ilgilendiği kuzu, mahallede ilgi odağı olurken hayvan sevgisinin güzel bir örneği olarak takdir topluyor.

