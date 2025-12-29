DOLAR
Samsun'da 'Bağımlılık yerine bağımsızlık' vurgusu

Vali Orhan Tavlı liderliğindeki toplantıda önleyici çalışmalara odaklanıldı; Bağımsızlık Köyü Projesi ve OMÜ'nün 2025 Aile Yılı çalışmaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:18
Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ev sahipliğinde Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, önleyici tedbirlerin önemine dikkat çeken mesajlarla tamamlandı.

Sunumlar: Projeler ve çalışmalar

Toplantıda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen Bağımsızlık Köyü Projesi ile OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı.

Vali Tavlı'nın mesajı

Vali Orhan Tavlı, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca adli ve tedavi boyutuyla ele alınmaması gerektiğini vurgulayarak asıl hedefin önleyici çalışmalar olduğunu söyledi. Sanat ve spordan eğitime kadar toplumun her alanına dokunan faaliyetlerin bağımlılıkla mücadelede kritik rol oynadığını belirtti.

Vali Tavlı, "Bağımlılık yerine bağımsızlık diyoruz, ailemize ve gençlerimize sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullanarak ailelerin korunması ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasının öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Tavlı ayrıca, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların sahaya olumlu yansıdığını belirterek, özellikle gençlerin sosyal yaşamını faydalı aktivitelerle doldurmanın riskli alanları ortadan kaldıracağını söyledi. 2026 yılında, Yeşilay başta olmak üzere tüm kurumlardan daha etkin mücadele ve koordinasyon beklendiğini ifade etti.

Katılımcılar

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Ayaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, kurul üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

