Samsun'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Atakum ve Cumhuriyet Meydanı'nda zarar

Samsun il genelinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 15. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısı, şiddetli rüzgâr nedeniyle uçarak çevreye savruldu.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak çatı parçaları bir park halindeki otomobilde maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi; ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak çatı parçalarını kaldırdı.

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda bir ağaç kökünden sökülerek devrildi. Devrilme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

