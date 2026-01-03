DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.876.328,34 -0,52%

Samsun'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Samsun'da etkili fırtına Atakum'da bir binanın çatısını uçurdu, Cumhuriyet Meydanı'nda ağaç devrildi; ekipler müdahale etti, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:34
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:37
Samsun'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Samsun'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Atakum ve Cumhuriyet Meydanı'nda zarar

Samsun il genelinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 15. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısı, şiddetli rüzgâr nedeniyle uçarak çevreye savruldu.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak çatı parçaları bir park halindeki otomobilde maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi; ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak çatı parçalarını kaldırdı.

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda bir ağaç kökünden sökülerek devrildi. Devrilme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SAMSUN’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA NEDENİYLE BİNALARIN ÇATISI...

SAMSUN’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA NEDENİYLE BİNALARIN ÇATISI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ.

SAMSUN’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA NEDENİYLE BİNALARIN ÇATISI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eleşkirt’te çığ engeli kaldırıldı: 55 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
2
Van’da 2026'nın İlk Gökyüzü Şöleni: 'Kurt Dolunayı' ve Süper Ay
3
Samsun'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
4
Kars’ta Meşalelerle Sarıkamış Şehitleri 111. Yıldönümünde Anıldı
5
Elazığ Baskil'te 4.7'lik Deprem: Düğünde Panik Anları
6
Samsun'da Fırtına: Cumhuriyet Meydanı'nda Çam Ağacı Kökünden Devrildi
7
Sapanca'da Fırtına: Çöp Konteyneri Park Halindeki Araca Çarptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları