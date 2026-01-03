DOLAR
Samsun'da Motosiklet ve Motokuryelere Trafik Kısıtlaması Kaldırıldı

Samsun Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve motokuryelere getirilen trafiğe çıkış kısıtlamasının 03 Ocak 2026 saat 12.00'de sona erdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:08
Valilikten açıklama

Samsun Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve motokuryelere getirilen trafiğe çıkış kısıtlamasının sona erdiğini duyurdu.

Kurumun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kıymetli Samsunlular; olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet aracı ve motokuryelere uygulanan trafiğe çıkış kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda; 03 Ocak 2026 Cumartesi (bugün) saat 12.00 itibarıyla sona ermiştir denildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

