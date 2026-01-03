Samsun'da Motosiklet ve Motokuryelere Trafik Kısıtlaması Kaldırıldı
Valilikten açıklama
Samsun Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve motokuryelere getirilen trafiğe çıkış kısıtlamasının sona erdiğini duyurdu.
Kurumun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Kıymetli Samsunlular; olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet aracı ve motokuryelere uygulanan trafiğe çıkış kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda; 03 Ocak 2026 Cumartesi (bugün) saat 12.00 itibarıyla sona ermiştir denildi.
