Samsun'da Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Olayın Ayrıntıları

Sefer sırasında kalp krizi geçiren bir yolcuyu vakit kaybetmeden hastaneye ulaştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan otobüs şoförü Hakan Özer, müdahalesiyle dikkat çekti. Olay, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 55 APK 910 plakalı belediye otobüsünün E1 Ekspres hattında sefer yaptığı sırada gerçekleşti. Fakülte istikametine doğru ilerleyen otobüste bir yolcunun aniden fenalaştığı bilgisi, yolcular tarafından şoför Hakan Özer'e iletildi.

Durumu fark eden Özer, güzergâhını değiştirerek en yakın hastaneye yöneldi. Otobüsle kısa sürede hastaneye ulaştırılan yolcu, acil servis ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şoförün Açıklamaları

Olayla ilgili konuşan Hakan Özer, "Fakülte istikametine gidiyordum. Durakta yolculardan biri yanıma gelerek bir yolcunun fenalaştığını söyledi. Baktığımda yolcu yerde yatıyordu. Kalp krizi geçirdiğini söylediler. Hemen duraktan dönüş yaparak hastaneye götürdüm. Eşi yanındaydı ve refakatçisi olduğu için benim yapabileceğim bu kadardı. Sonradan iletişime geçtik, durumunun iyi olduğunu söylediler" dedi.

O anları anlatan Özer, "Daha önce böyle bir olay yaşamadım. Çok zor bir durumdu. Elim ayağım titredi ama otobüsü kullanmam gerekiyordu. Trafik biraz sıkışıktı. Elimi camdan çıkararak arkadan gelen araçları durdurdum. Vatandaşlar da duyarlı davrandı ve yol verdiler. Hastaneye teslim ettik" diye konuştu.

Toplumsal Tepki ve Değerlendirme

Yaşanan olayın kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu belirten Özer, "Aynı durum tekrar yaşansa yine en yakın hastaneye ya da ambulansa yönelirdim. Hastane uzak ve hastanın durumu çok ciddi olsaydı önceliğimiz ambulansı beklemek olurdu. Olaydan sonra yolcular gelip teşekkür etti" şeklinde konuştu.

Duyarlı davranışıyla örnek olan otobüs şoförü Hakan Özer, vatandaşlar ve mesai arkadaşları tarafından takdirle karşılandı.

SEFER SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREN BİR YOLCUYU VAKİT KAYBETMEDEN HASTANEYE ULAŞTIRAN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE GÖREV YAPAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAKAN ÖZER, "ÇOK KÖTÜ BİR DURUMDU. ELİM AYAĞIM TİTREDİ AMA OTOBÜSÜ KULLANMAM GEREKİYORDU. TRAFİK BİRAZ SIKIŞIKTI. ELİMİ CAMDAN ÇIKARARAK ARKADAN GELEN ARAÇLARI DURDURDUM. AYNI DURUM TEKRAR YAŞANSA YİNE EN YAKIN HASTANEYE YÖNELİRİM" DEDİ.