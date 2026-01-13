Samsun'da Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Samsun'da E1 Ekspres şoförü Hakan Özer, sefer sırasında kalp krizi geçiren yolcuyu 55 APK 910 plakalı otobüsle en yakın hastaneye ulaştırdı; yolcunun durumu iyi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:41
Samsun'da Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Samsun'da Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Olayın Ayrıntıları

Sefer sırasında kalp krizi geçiren bir yolcuyu vakit kaybetmeden hastaneye ulaştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan otobüs şoförü Hakan Özer, müdahalesiyle dikkat çekti. Olay, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 55 APK 910 plakalı belediye otobüsünün E1 Ekspres hattında sefer yaptığı sırada gerçekleşti. Fakülte istikametine doğru ilerleyen otobüste bir yolcunun aniden fenalaştığı bilgisi, yolcular tarafından şoför Hakan Özer'e iletildi.

Durumu fark eden Özer, güzergâhını değiştirerek en yakın hastaneye yöneldi. Otobüsle kısa sürede hastaneye ulaştırılan yolcu, acil servis ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şoförün Açıklamaları

Olayla ilgili konuşan Hakan Özer, "Fakülte istikametine gidiyordum. Durakta yolculardan biri yanıma gelerek bir yolcunun fenalaştığını söyledi. Baktığımda yolcu yerde yatıyordu. Kalp krizi geçirdiğini söylediler. Hemen duraktan dönüş yaparak hastaneye götürdüm. Eşi yanındaydı ve refakatçisi olduğu için benim yapabileceğim bu kadardı. Sonradan iletişime geçtik, durumunun iyi olduğunu söylediler" dedi.

O anları anlatan Özer, "Daha önce böyle bir olay yaşamadım. Çok zor bir durumdu. Elim ayağım titredi ama otobüsü kullanmam gerekiyordu. Trafik biraz sıkışıktı. Elimi camdan çıkararak arkadan gelen araçları durdurdum. Vatandaşlar da duyarlı davrandı ve yol verdiler. Hastaneye teslim ettik" diye konuştu.

Toplumsal Tepki ve Değerlendirme

Yaşanan olayın kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu belirten Özer, "Aynı durum tekrar yaşansa yine en yakın hastaneye ya da ambulansa yönelirdim. Hastane uzak ve hastanın durumu çok ciddi olsaydı önceliğimiz ambulansı beklemek olurdu. Olaydan sonra yolcular gelip teşekkür etti" şeklinde konuştu.

Duyarlı davranışıyla örnek olan otobüs şoförü Hakan Özer, vatandaşlar ve mesai arkadaşları tarafından takdirle karşılandı.

SEFER SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREN BİR YOLCUYU VAKİT KAYBETMEDEN HASTANEYE ULAŞTIRAN SAMSUN...

SEFER SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREN BİR YOLCUYU VAKİT KAYBETMEDEN HASTANEYE ULAŞTIRAN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE GÖREV YAPAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAKAN ÖZER, "ÇOK KÖTÜ BİR DURUMDU. ELİM AYAĞIM TİTREDİ AMA OTOBÜSÜ KULLANMAM GEREKİYORDU. TRAFİK BİRAZ SIKIŞIKTI. ELİMİ CAMDAN ÇIKARARAK ARKADAN GELEN ARAÇLARI DURDURDUM. AYNI DURUM TEKRAR YAŞANSA YİNE EN YAKIN HASTANEYE YÖNELİRİM" DEDİ.

SEFER SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREN BİR YOLCUYU VAKİT KAYBETMEDEN HASTANEYE ULAŞTIRAN SAMSUN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji'nden Gazeteciler Günü Sergisi
2
Aydın'da Geleneksel Ev Ekmeği: Nurgüzel Yılmaz'ın Başarı Hikayesi
3
Munzur Dağları'nda Şamualar Karla Kaplı Zirvelerde Görüntülendi
4
Nilüfer Belediyesi'nden Yarıyıl Hediyesi: Çocuklara Atölye, Oyun ve Sinema Etkinlikleri
5
Beylikova Barajı'nda Kış Su Depolama Çalışmaları: Hedef 15 Milyon m³
6
Ereğli’de kurt sürüsü şehir merkezine yakın görüldü
7
Bilecik’te Başkan Subaşı Evlere Sıcak Yemek Dağıttı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları