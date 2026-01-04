Samsun'da Şehre İnmiş Çakala Polis Şefkati

SAMSUN (İHA) – Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan bir çakal, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde sokak ortasında bitkin halde bulundu.

Müdahale ve tedavi

Devriye görevi yapan polis ekipleri sokakta yerde yatan çakalı fark etti. Üşümemesi için çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından çakalın üzeri örtüyle kapatıldı ve aç olduğu değerlendirilen hayvana yiyecek verildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çakalı araca alarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Bitkin olan çakalın burada tedavi altına alındığı öğrenildi.

Vatandaşlardan takdir

Polis ekiplerinin duyarlı davranışı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

