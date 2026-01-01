DOLAR
Samsun Merkezde Kar Yağışı Etkili Oldu

Samsun merkezde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürdü; yetkililer buzlanma ve don uyarısı yaparken belediye ekipleri hazır bekliyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:07
Sabah saatlerinde başlayan yağış şehir genelinde aralıklı sürdü

Samsun’da sabah saatlerinde beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Vatandaşlar güne karla uyanırken, kent merkezinde yağış aralıklarla devam etti.

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olduğu gözlemlendi; şehir merkezinde de yer yer karla kaplı alanlar oluştu.

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla sürebileceğini belirterek sürücülerin ve vatandaşların buzlanma ile don olaylarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Belediye ekiplerinin ise muhtemel olumsuzluklara karşı hazır beklediği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

