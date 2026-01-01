Samsun Merkezde Kar Yağışı Etkili Oldu

Sabah saatlerinde başlayan yağış şehir genelinde aralıklı sürdü

Samsun’da sabah saatlerinde beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Vatandaşlar güne karla uyanırken, kent merkezinde yağış aralıklarla devam etti.

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olduğu gözlemlendi; şehir merkezinde de yer yer karla kaplı alanlar oluştu.

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla sürebileceğini belirterek sürücülerin ve vatandaşların buzlanma ile don olaylarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Belediye ekiplerinin ise muhtemel olumsuzluklara karşı hazır beklediği öğrenildi.

