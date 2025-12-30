DOLAR
Samsun Sahilinde Fırtına Hasarı: Karadeniz Taşlarla Doldu

Karadeniz fırtınası sonrası Samsun sahilinde büyük taşlar karaya vurdu; rüzgar hızı 50 km/sa, dalga boyu 4 metreye ulaştı, izler kıyıda ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:24
Karadeniz’de etkili olan fırtınanın ardından Samsun sahillerinde oluşan hasar, dalgaların çekilmesiyle birlikte gün yüzüne çıktı. Sahile savrulan büyük taşlar, fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi.

Fırtına ve Dalga Verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Samsun’da dün ve bugün kuvvetli fırtına etkili oldu. Rüzgar hızı dün saatte 50 kilometreyi aşarken, dalga boyu yer yer 4 metreye ulaştı. Sahili döven dev dalgalar, kıyı şeridinde taşların karaya savrulmasına neden oldu.

Bugün rüzgar hızı 33 kilometreye kadar düşmesiyle dalgalar sahilden çekilirken, fırtınanın bıraktığı izler ortaya çıktı. Etkisi azalsa da devam eden fırtına nedeniyle vatandaşlar sahilde yürümekte güçlük çekti.

Vatandaşların Görüşleri

Fırtınanın birkaç gündür sürdüğünü belirten Sultan Demirci, Samsun’un doğal güzelliğine dikkat çekerek, dalgaların denizden taşları fırlattığını; havanın açık olmasına rağmen rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandıklarını ifade etti. Demirci, temiz hava almak için sahile çıktıklarını ve rüzgarın zaman zaman arkadan ve önden sert şekilde ittiğini dile getirdi.

Soğuk ve fırtınalı havaya rağmen sahilde yürüyüş yapmaktan vazgeçmeyen diğer vatandaşlar ise son iki gündür havaların oldukça soğuk geçtiğini, çevre illerdeki kar yağışının etkisinin hissedildiğini belirtti. Mevsim şartlarının bu dönemde normal olduğunu söyleyen vatandaşlar, dalga boyunun önceki günlere göre daha düşük olmasına rağmen denizin halen oldukça hareketli olduğunu kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

